83 خيلاً في سباق 2025 بمضمار جبل علي اليوم

تتجدد سباقات مضمار جبل علي للفروسية، اليوم، بإقامة السباق السادس في الموسم، بعد أن تم تأجيله السبت الماضي لأسباب فنية خاصة بالمضمار، وهو أول سباقات العام الجديد 2025 ويحمل اسم العام بمشاركة كبيرة لنخبة الخيول، حيث وصل العدد المسجل في الأشواط السبعة للسباق 83 خيلاً من بينها 20 خيلاً تسجلت في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وقررت اللجنة المنظمة إقامة السباق بذات الإجراءات التي بدأ بها السبت الماضي فيما يخص ترشيحات الجمهور المعتمدة مسبقاً.

تبدأ أشواط الأمسية السادسة في الثانية ظهراً بسباق الخيول العربية الأصيلة على كأس «بورشه» لمسافة 1200 متر، فيما تبدأ أشواط الخيول المهجنة في الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1200 متر وسيكون الشوط الثالث على كأس جائزة الجياد المبتدئة لمسافة 1400 متر، وتم تسجيل 17 خيلاً وتشارك 10 خيول في الشوط الرابع على كأس بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1400، سيكون التنافس على أشده في الشوط الخامس «الرئيس» برعاية شادويل وهو شوط السرعة لمسافة 1000 متر وتتنافس فيه 8 خيول، الشوط السادس هو الأطول مسافة «1950» على كأس بنك دبي التجاري ستيكس بمشاركة 11 خيلاً، وتختتم الأمسية بالشوط السابع على كأس أم سقيم لمسافة 1800 متر بمشاركة 9 خيول.