«جبل علي» يدشن اليوم سباقات 2025

يدشن مضمار جبل علي للفروسية اليوم سباقات العام الجديد 2025 في سادسة أمسيات الموسم وسط اهتمام وترقب من عشاق ومحبي السباقات، ومشاركة كبيرة لنخبة الخيول، وأكملت إدارة المضمار العائلي الترتيبات الخاصة بالسباق.

وتبدأ الأشواط في الواحدة والنصف ظهراً بسباق الخيول العربية الأصيلة على كأس «بورشه» لمسافة 1200 متر، تم تسجيل 20 خيلاً للمشاركة فيه من بينها 4 خيول للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم هي «جاب مشاور» و«جاب شاملة» و«جاب قعقاع» و«جاب راوي»، «ايه اس عقاب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي و3 خيول لخالد النابودة هي «ايه اف تتالا» و«أيه اف عاقلة» و«ايه اف زيم» واثنان من إسطبلات العجبان «مرتجى الريف» و«مرصاد» و«ام اتش ليالي» لمنصور خليفة سلطان الحبتور و«أرغد» من ياس للسباقات و«غراء الريف» من إسطبلات الريف.

وتبدأ أشواط الخيول المهجنة في الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1200 متر وينطلق الشوط في الثانية ظهراً بمشاركة 8 خيول يتقدمها «رايثي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ملهوف» و«أرياف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«سير هارموني» لحمدان سلطان السبوسي و«دايموند ديلر» لفايبهاف شاه.

سيكون الشوط الثالث على كأس جائزة الجياد المبتدئة لمسافة 1400 متر وتم تسجيل 17 خيلاً مما يشير إلى تنافس قوي ومن بين الخيول المشاركة فيه «هوبقولي يس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و3 خيول لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هي «غالب» و«مرغم» و«نوكانان» و«صارم» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«شيف سكرايب» لجيلوم جيرو، و«مارشينغ ثاندر» لمكتوم سلطان السبوسي.

وتشارك 10 خيول في الشوط الرابع على كأس بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1400 متر من بينها «صني ستريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مطلوب» لسمو الشيخ أحمد بن رشد آل مكتوم، كما تشارك شادويل بـ«متأني» و«ميادين».

الشوط الرئيس

سيكون التنافس على أشده في الشوط الخامس «الرئيس» برعاية شادويل وهو شوط السرعة لمسافة 1000 متر وتتنافس فيه 8 خيول يتقدمها «إنشانتد لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مزاحم» و«مرسوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مستر كافو» لسلطان علي، و«بطران» لأحمد عبيد محمد النيادي.

الشوط السادس هو الأطول مسافة «1950» على كأس بنك دبي التجاري ستيكس بمشاركة 11 خيلاً على رأسها «الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الوريث» لعبدالله سعيد النابودة، و«دانيان» لأحمد عبيد النيادي، و«سادن أمبوش» لحمد راشد غدير، و«دبي ويلكوم» لصالح خميس الجنيبي.

تختتم الأمسية بالشوط السابع على كأس أم سقيم لمسافة 1800 متر بمشاركة 9 خيول يتقدمها «إنر بيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«قاصد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«ماونت تامبورا» لناصر عسكر.