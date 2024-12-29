خيول حمدان بن محمد تحقق «الثنائية» في مضمار جبل علي

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ثنائية مستحقة في ختام سباقات عام 2024، بمضمار جبل علي، في خامس فعاليات موسم المضمار العائلي، وجاءت الثنائية عبر «توريفيغا»، في أول مشاركة له في مضامير دولة الإمارات، و«إكسكولبيشن» بطل الشوط السادس، فيما أهدى «يطارد» لقب الشوط الثاني إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وحقق «ميوزيكال دانسر» كأس شادويل في الشوط الخامس «الرئيس»، ونال «أكسفورد» لقب شوط الخيول العربية «الشوط الأول»، وذهب لقب الشوط الرابع إلى «مترف»، فيما اختتم «ألغيرنون» انتصارات الأمسية التي حضرها جمهور غفير، وعدد من المسؤولين، يتقدمهم المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي.

الشوط الأول

أهدى «أكسفورد» أول ألقاب الأمسية إلى إسطبلات العجبان، محققاً كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الأول المخصص للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً، افتتحت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الانتصارات في أشواط الخيول المهجنة، عندما ظفر «يطارد» بلقب الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1400 متر، تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين، حيث قطع المسافة في 1:24:58 دقيقة، وتسلم الجائزة المهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما تم تتويج المدرب والفارس.

الشوط الثالث

أهدى «توريفيغا» لقب الشوط الثالث إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، محققاً كأس سلسلة الإمارات لسباقات السرعة في مضمار جبل علي لمسافة 1200 متر، في أول مشاركة له بالدولة، وجاء الفوز تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو، في زمن قدره 1:11:93، وتسلم الجائزة المدرب سالم بن غدير، ومعه الفارس بينيرو، كما ظفر «مترف» لماجد منير العراوي، بلقب الشوط الرابع على كأس الرضا لوسطاء التأمين ستيكس، لمسافة 1950 متراً، تحت إشراف المدرب محمد المحروقي وقيادة الفارس قيس البوسعيدي، محققاً زمناً قدره 2:02:05 دقيقة.

الشوط الخامس

حقق «ميوزيكال دانسر» لقب الشوط الرئيس «الخامس»، على كأس إسطبلات شادويل ستيكس، مهدياً مالكه أبو بكر كادورا اللقب، تحت إشراف المدرب بويات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي، وجاء الفوز بعد أن قطع مسافة 1950 متراً في 1:59:14، وأضاف «إكسكولبيشن» فوزاً ثانياً لخيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد تصدره الشوط السادس، وفوزه بكأس بنك دبي التجاري ستيكس لمسافة الميل «1600»، تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو، محققا زمناً قدره 1:40:03 دقيقة.

جاء ختام انتصارات الأمسية لصالح «ألغيرنون»، لمالكه ناصر عسكر، في الشوط السابع على كأس العوير ستيكس، لمسافة الميل، تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، في زمن قدره 1:40:53 دقيقة.

توجيهات

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات سموه، أن النتائج التي حققتها إسطبلات جبل علي العائدة لسموه، جاءت بفضل قيادة وتوجيهات سموه، مشيراً للنتائج المميزة التي تحققت منذ بداية الموسم، وتواصلت في الأمسية الخامسة لموسم مضمار جبل علي، من خلال فوز «يطارد» بلقب الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس، وقال الشحي لـ«البيان»، إن سموه يركز في توجيهاته على ضرورة التنافس القوي، ويكون سموه سعيداً بفوز الخيل الأفضل، من منطلق تشجيعه الدائم لرياضة الفروسية، لتكون الأفضل من جميع النواحي في دولة الإمارات.

تحضير

بدوره، أوضح سالم بن غدير، مدرب الخيل الفائز بلقب الشوط الثالث «توريفيغا»، أن الهدف الأساسي من مشاركته في السباق الختامي لعام 2024، في مضمار جبل علي، هو تحضيره للمشاركة في سباقات مضمار ميدان، مشيراً إلى إحضاره للدولة قبل شهر، وجاء فوزه في أول مشاركة له في مضامير الدولة، وأعرب عن سعادته بالنتيجة التي حققها في المضمار العائلي، وهي تؤكد على جودة الخيل، وقدرته على المنافسة بشكل مميز.



