«غالانت بليد» بطل كأس الشعفار ستيكس بمضمار جبل علي

حقق «غالانت بليد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كأس الشعفار للاستثمار ستيكس في أمسية مهرجان عيد الاتحاد الـ 53 بمضمار جبل علي للفروسية، مساء أمس، من خلال الشوط الثاني، فيما أهدى «لا سُدود» كأس المناسبة الغالية في الشوط الرئيس «الخامس» إلى إسطبلات شادويل، وتألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع الختامي الذي ظفر به «كاتب» وحل بعده «الرائد» في المركز الثاني، وطار «بيلي ويب ستار» بكأس طيران الإمارات في الشوط الرابع، وافتتحت إسطبلات العجبان انتصارات الأمسية في شوط الخيول العربية الأصيلة بفوز «جيم» في الشوط الأول، وشهد الأمسية جمهور كبير من عشاق السباقات وعدد من المسؤولين يتقدمهم مدير المضمار محمد الأحمد وممثلو الرعاة الذين توجوا الفائزين.

نجح «جيم» في بسط سيطرته على أول أشواط السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة مهدياً كأس الوثبة ستاليونز إلى إسطبلات العجبان تحت إشراف المدرب عبدالله الحمادي وقيادة الفارس دانييل تودهوب بعد أن قطع مسافة الميل «1600 متر» في 1:50:43دقيقة.

أهدى «غالانت بليد» لقب الشوط الثاني إلى مالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليفوز بكأس الشعفار للاستثمار ستيكس بعد منافسة قوية حسمها بفارق رقبة عند خط النهاية تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو قاطعاً مسافة 1400 متر في 1:26:73 دقيقة.

الشوط الثالث

فاجأ «هارفست جولد» لمالكه جيلوم جيرو، المنافسين في الشوط الثالث محققاً الفوز في جائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة تحت إشراف المدرب ايليس جين وقيادة الفارس ألكسندر دا سيلفا بعد أن قطع مسافة 1200 متر في 1:15:08 دقيقة. حلق «بيلي ويب ستار» العائد إلى أكارم ريسنج بكأس طيران الإمارات في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر تحت إشراف المدرب دووج واتسون وبقيادة الفارس باتريك دوبس، وقطع المسافة في 1:00:04 دقيقة.

تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الختامي «السابع» عندما سيطرت على المركزين الأول والثاني، حيث حقق «كاتب» كأس الغاف ستيكس في هذا الشوط لمسافة 1800 متر تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين في زمن قدره 1:51:33 دقيقة.

من جانبه، أشاد فيصل الشعفار راعي الشوط الثاني، بالجواد «غالانت بليد» الفائز بكأس الشعفار للاستثمار ستيكس، وعبّر الشعفار عن سعادته بالنجاحات التي تحققها سباقات مضمار جبل علي للفروسية، لا سيما سباق مهرجان عيد الاتحاد الذي أقيم في المضمار الأصفر مساء أمس، موضحاً أن التنافس جاء قوياً في الشوط الثاني.