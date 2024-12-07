سباق «عيد الاتحاد» في مضمار جبل علي اليوم

سيكون عشاق وجمهور الفروسية على موعد اليوم مع تنافس قوي في الأمسية الرابعة لمضمار جبل علي في مهرجان «عيد الاتحاد» ابتداءً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً موعد انطلاقة الشوط الأول، ويستمر التنافس على مدار 7 أشواط، بمشاركة نخبة من الخيول، وأكملت إدارة المضمار كافة الترتيبات والتسهيلات لاستقبال الجمهور منذ وقت مبكر، لا سيما بعد النجاح الكبير والحضور الجماهيري في السباقات الماضية.

يبدأ السباق في الواحدة والنصف ظهراً مع الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة، تم تسجيل 18 خيلاً للمشاركة في السباق من أبرزها خيول خالد النابودة «إيه إف الزاهي» و«إي إف أستاذا» و«إيه إف مخرج» و«إيه إف الفاهم»، وتمتد المسافة 1600 متر للشوط.

وسيكون الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1400 متر بمشاركة 5 خيول يتقدمها «إكسكولبيشن» و«غالانت بليد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«لا يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على جائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة بمشاركة 9 خيول يتقدمها «غالب» و«مَرغَم» و«راسخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«كبريت» لـناصر عسكر و«هارفست جولد» لـجيلوم جيرو.

وسيكون الشوط الرابع على كأس طيران الإمارات لمسافة 1000 متر وتشارك فيه 10 خيول أبرزها «إنديكيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«مزاحم» و«ترجمان» و«لجوج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«إحراز» لإسطبلات شادويل و«تأكيد» و«الشبلي» لـناصر عسكر.

الشوط الخامس هو الأهم على كأس عيد الاتحاد الـ 53 برعاية شادويل لمسافة الميل «1600 متر» بمشاركة 8 خيول يتقدمها «أن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«مكفول» و«الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«لا سُدود» لإسطبلات شادويل و«فيرست كونستيتيوشن» من مجموعة آر آر آر للسباقات و«ديلوريان» لـمحمد أحمد السبوسي و«الطارق» المملوك لإيه ال بوتلر و«رولينغ دايناستي» لإسماعيل محمد.

ويقام الشوط السادس على كأس بنك دبي التجاري لمسافة 1600 متر أيضاً بمشاركة 6 خيول يتقدمها «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«فلاينج هنتر» و«كواليتي هيومر» لـسلطان علي.

ويختتم السباق بالشوط السابع على كأس الغاف ستيكس ومسافته 1800 متر بمشاركة 10 خيول بينها 3 خيول لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هي «وصال» و«كاتب» و«الرائد» كما يشارك «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز و«ديسيديوس» لـسالم بن غدير. وتصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قائمة الملاك الفائزين بعد 3 فعاليات من موسم مضمار جبل علي، حيث سجلت خيول سموه المركز الأول 14 مرة، وتصدر مدرب إسطبلات سموه مايكل كوستا قائمة المدربين بـ 14 فوزاً أيضاً، فيما تصدر قائمة الفرسان كونور بيسلي بإحرازه المركز الأول 12 مرة.