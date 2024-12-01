«كيبو ميساكي» بطل سباق مبادرة «زايد وراشد» بمضمار جبل علي

حقق «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الختامي في سباق مبادرة «زايد وراشد» بمضمار جبل علي مساء أمس من خلال الشوط السابع في الأمسية الرائعة بحضور جمهور كبير يقدر بنحو 10 الآف شخص احتفلوا جميعاً في المضمار العائلي بعيد الاتحاد مع الفعاليات المتنوعة التي أعدتها اللجنة المنظمة، كما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزين خلال السباق عبر«رماي» في الشوط الثالث و«يطارد» في الشوط الخامس ونجح «أسد زعبيل» من إسطبلات شادويل في الظفر بكأس الشوط الرئيس، شارك في تتويج الفائزين المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل ومحمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي.

الشوط الأول

افتتح «إيه إف مهم» انتصارات الأمسية مهدياً كأس بورشه في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة لمالكه خالد خليفة النابودة بعد أن قطع مسافة 1400 متر في 1:38:96 دقيقة تحت إشراف المدرب ارنست اورتيل وقيادة الفارس ألكسندر دا سيلفا.

وأهدى «سيمبول أوف باور» كأس الشعفار للاستثمار ستيكس في الشوط الثاني لمالكه حمد علي الحمرور بعد أن قطع مسافة 1400 متر في 1:28:10 دقيقة تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس دانييل تود هوب.

الشوط الثالث

وحقق «رماي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر ليتوج بجائزة الخيول عمر سنتين المخصصة لهذا الشوط، وجاء الفوز تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس راي داوسون في زمن قدره 1:26:05 دقيقة.

كان «أسد زعبيل» من إسطبلات شادويل في الموعد مع لقب الشوط الرئيس على كأس مبادرة «زايد وراشد» في الشوط الرابع بعد أن تمكن من قطع مسافة 1400 متر في 1:25:87 دقيقة تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.

حلق «يطارد» بكأس طيران الإمارات في الشوط الخامس مهدياً اللقب لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مع المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين، حيث قطع مسافة 1200 متر في 1:13:13 دقيقة.

نجح «وقت» في الظفر بلقب الشوط السادس على كأس بنك دبي التجاري ستيكس مهدياً الفوز لمالكه ناصر عسكر، بعد أن قطع مسافة 1950 متراً في 2:01:37 دقيقة تحت إشراف المدرب مروان البيضائي وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.

الشوط الختامي

أهدى «كيبو ميساكي» لقب الشوط الختامي على كأس أم سقيم ستيكس إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن قطع مسافة 1800 متر في 1:52:69 دقيقة تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو.

وأبدى المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل لـ«البيان»، عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في سباق مبادرة «زايد وراشد»، مشيراً إلى أن المناسبة غالية على الجميع لا سيما وتزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، موضحاً أن الحضور الجماهيري المميز والتنظيم الجيد، أسهم بنجاح السباق في هذه المناسبة الغالية، والتي تُعد جزء من الحب والولاء لشعب الإمارات تجاه الوطن وقيادته الحكيمة.