عمار بن حميد: دعم القيادة الرشيدة لرياضات الفروسية يحفز على تحقيق إنجازات متميزة

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة، في دورتها الـ22، المنعقدة في منطقة الزوراء، وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو ولي عهد عجمان، بدعم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، دعم القيادة الرشيدة لرياضات الفروسية، مؤكداً أن هذا الدعم المقدر يسهم في تطور هذه الرياضات، ويحفز على تحقيق إنجازات متميزة ومراكز الصدارة على مستوى البطولات بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف سموه: «نعتز برياضة الفروسية العربية الأصيلة، ونحرص على توفير الدعم اللازم لها لتحافظ على مكانتها عالمياً، وتستمر في دربها برفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية».

وأكد سموه أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للبطولة لها بالغ الأثر في نجاح البطولة عاماً تلو الآخر، وبفضلها تترسخ المكانة المتقدمة للإمارة في مجال رياضة جمال الخيل.

وقال ولي عهد عجمان، إن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية نجحت في حفظ مكانتها الرفيعة بين مختلف البطولات بالمنطقة، لما تحظى به من إقبال ومشاركة كبيرة من ملاك الخيول والمربين وأفضل الإسطبلات في الإمارات، وبما تشهده من منافسات قوية تجعلها محط أنظار المهتمين من مختلف أنحاء العالم.

وتابع سموه: تسلط البطولة الضوء على أجمل سلالات الخيول وتعرف بأجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها، ما يحقق ‏أهدافها في جذب الاهتمام بهذه الرياضة، وتعزيز مكانة الخيل العربية محلياً وعربياً وعالمياً.

وكرم سمو ولي عهد عجمان، ضمن فعاليات اليوم الثاني، محكمي البطولة من أبناء الإمارات ودول الخليج، كما كرم سموه رعاة البطولة وهم شركة الراسخون للعقارات، شركة «إي آند الإمارات»، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والفطيم للسيارات، وشركة «ذا إيليت كارز إنترناشيونال»، ومصرف عجمان، ومجموعة إيمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويال، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة جلفا للمياه المعدنية.

ويتنافس في أشواط البطولة 289 خيلاً لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات، وتتميز الخيل المشاركة بأنها حصدت ألقاب بطولات متعددة في الإمارات وخارجها.

وشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات بين الأفراس عمر 4 سنة وما فوق والأمهار عمر سنة وسنتين و3 سنة، واختتمت البطولة، أمس، بمنافسات الفحول عمر 4 سنة وما فوق، فيما ضمت المنافسات المسائية الفلوات والمهرات والأفراس، والأفلاء، والأمهار والفحول.