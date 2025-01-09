«عجمان لجمال الخيل العربية» تنطلق في الزوراء اليوم

تنطلق منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الـ22، اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمشاركة 287 خيلاً من دولة الإمارات تتنافس في مختلف أشواط البطولة، واكتملت الاستعدادات كافة لانطلاق البطولة في منطقة الزوراء بعجمان.

وأعدت اللجنة المنظمة فعاليات أخرى على هامش البطولة، متمثلة في «القرية التراثية»، تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى عروض الأهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.

ويشتمل برنامج اليوم الأول للبطولة على التنافس في 9 فئات ابتداء من الساعة الثانية ظهراً حتى التاسعة مساء، والفئات هي: المهرات عمر سنة في 4 فئات «أ وب وج ود»، المهرات عمر سنتين في 3 فئات «أ وب وج»، المهرات عمر 3 سنة، الأفراس عمر 4 سنة وما فوق، وتتواصل البطولة غداً بمنافسات بين الأفراس عمر 4 سنة وما فوق والأمهار عمر سنة وسنتين و3 سنة، على أن يكون الختام بعد غد السبت بمنافسات الفحول عمر 4 سنة وما فوق، فيما تضم البطولات المسائية الفلوات والمهرات والأفراس، والأفلاء، والأمهار والفحول.