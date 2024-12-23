مربط دبي يتوشح بالذهب في ختام دولية الفجيرة للخيل العربي

شهدت فعاليات ختام النسخة التاسعة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، منافسات مثيرة على ألقاب البطولة الستة، وتألقت خيول مربط دبي وتوشحت بثلاثية ذهبية.

بينما ذهبت بقية الألقاب إلى كل من خيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة نور بنت خالد بن عبد الله آل ثاني، حيث نال كل منهم لقباً ذهبياً. كما حصل مربط دبي على السيف الذهبي لبطولة الفجيرة لنيله أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية خلال البطولة.

تخلل الختام عروضاً مبهرة تمثلت في العرض الموسيقي الذي أدّته الفرقة العسكرية لشرطة الفجيرة، والفيلم التوثيقي عن بطولة الفجيرة الدولية، وقدمت فرقة «دي سفن هورسس» عروضها المثيرة التي أبرزت مهارات خيولها المدربة.

واستهلت الفعاليات «دي نيران» لمربط دبي، بالفوز باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وتوشحت «الأريام حربا» لمعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، وحصدت «جيران الزبير» للشيخة نور بنت خالد بن عبد الله آل ثاني، ذهبية الأفراس، واعتلى «دي مزيون» لمربط دبي صدارة بطولة الأمهار عمر سنة ونال اللقب الذهبي.

وظفر «اي اس تبر» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي باللقب الذهبي للأمهار 2 و3 سنوات، وأكمل «دي شرار» ثلاثية مربط دبي، بحصوله على اللقب الذهبي لبطولة الفحول، وسبقت أشواط البطولات، المنافسات التأهيلية للفحول.

وتصدر «دي شرار» لمربط دبي، فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق «ب»، وحقق 92.20 نقطة، وحصل «عنيد الهواجر» لغانم الهاجري على المركز الأول في القسم «ج» آخر الأشواط التأهيلية للبطولة، وحقق 92.00 نقطة، كما نال جائزة أفضل رأس في فئة الفحول.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للفروسية، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لحضوره وتتويجه لأبطال اليوم الختامي من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية مقدماً التهنئة لإسطبلات دبي لنيله لقب السيف الذهبي ولجميع المشاركين في الحدث الذي استمرّ لثلاثة أيام وكان مميزاً بتواجد أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة والملاك.



بطولة

بدوره، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المربط في دولية الفجيرة الثالثة.

مؤكداً أن الإنجاز يعتبر تعبيراً عن نجاح رؤية سامية لتكريم الخيل العربية الأصيلة وتطويرها، كما تعتبر مكسباً عظيماً قياساً إلى قوة البطولة تنظيماً وإقبالاً من المرابط الوطنية الكبرى ومنافسة بين صفوة الخيول العربية الأصيلة في مختلف الفئات.

من جانبه، أعرب عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي عن بالغ فرحته بما حققه المربط من إنجاز تاريخي جديد، وما عبرت عنه الخيول الذهبية من مواصفات عالمية وتطلعات واعدة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت تنافساً شديداً ترجم المستوى العالي للإنتاج الوطني وتطور الخيل العربية في الإمارات خاصة.

وقال المرزوقي: يحق للفجيرة أن تفخر بهذه البطولة التي رسخت مكانتها بين أقوى وأجمل البطولات شكلاً ومضموناً، وهي تضيف كل عام فصولاً جديدة من النجاح والتميز. لذلك نحرص على المشاركة بجدية كبيرة اعتباراً لأهميتها كبطولة تستقطب مرابط مرموقة ومستويات خيول جيدة.