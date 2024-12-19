300 خيل في بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق ظهر اليوم النسخة التاسعة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، التي ستقام في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 300 خيل، وتحت إشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة مؤتمراً صحافياً بقلعة الفجيرة، مكان إقامة الحدث، بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة الدولية للفروسية، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية.

ورحب الدكتور أحمد حمدان الزيودي بالحضور، مشيراً إلى أن بطولات الفجيرة للفروسية، التي تُقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تهدف إلى تعزيز أنشطة الفروسية في الإمارة، والاحتفاء بالإرث الثقافي العريق للفروسية، معرباً عن تطلعه إلى دور هذه البطولات في إلهام الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة هذا التراث الذي نفخر به.

وأضاف الزيودي: إن مجموع جوائز المنافسات يصل إلى 4 ملايين درهم إماراتي، بالإضافة إلى جائزة «سيف الفجيرة الذهبي» وقال محمد الحربي ، إن مشاركة 300 خيل، يعد رقماً قياسياً على مستوى بطولات الفجيرة، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الملاك من داخل وخارج الدولة، يفوق الـ 200 مشارك، ونوه بأن البطولة مصنفة دولياً.