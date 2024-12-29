ختام دولية الفجيرة لقفز الحواجز وبلجيكا تظفر باللقب



اسدل الستار على منافسات بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتي جرت احداثها بميدان قلعة الفجيرة الاثرية، وسط حضور جماهيري كبير واهتمام واسع من محبي رياضة الفروسية. شارك في الحدث 170 خيلاً من مختلف دول العالم وبجوائز قدرت بأكثر من 56 الف يورو، وتمكن الفارس البلجيكي كونستانت فان باشين؛ من الظفر بلقب جائزة الفجيرة الكبرى في ختام البطولة فئة «الثلاث نجوم» بزمن سريع بلغ 38.51 ثانية. وفي إطلالة قوية لفرسان القفز من أوزبكستان تمكن الفارس عبد الرحمن عبد اللاييف من نيل وصافة البطولة بعد أن انهى الفارس جولة التمايز في زمن بلغ 39.85 ثانية، وتلاه مواطنه الفارس كوربانوف، بعد أن أكمل الجولة في زمن بلغ 39.88 ثانية، بفارق ثلاثة أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني.



وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن البطولة جاءت ثمرة للدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مشيرًا إلى أن توجيهات ودعم سموه للحدث أسهمت في تعزيز حضور إمارة الفجيرة كوجهةٍ عالميةٍ رائدة في منافسات الفروسية الدولية



كما أوضح الزيودي بأن البطولة في نسختها الدولية هذا العام حققت نجاحات كبيرة على مستوى التنظيم والمشاركة، حيث شهدت منافسات مثيرة جمعت نخبة من الفرسان من مختلف اسطبلات الخيول من داخل الدولة وخارجها. وشهدت البطولة التي انطلقت في الـ 27 من شهر ديسمبر الجاري نجاحًا لافتاً في تنظيمها ومستوى المشاركين، مما يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها إمارة الفجيرة لاستضافة أهم الأحداث والبطولات الدولية، كما أعرب المشاركون عن فخرهم بالمستوى الفني والتنافسي الرفيع الذي شهدته البطولة، ومثمّنين الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة لضمان نجاح الحدث.



حضر اليوم الختامي للبطولة مهند سليمان النقبي، القنصل لدولة الإمارات في شنغهاي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، وأمل الصايغ، عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وعلي مصبح الكعبي نائب رئيس اللجنة المنظمة وعددٌ من الشخصيات، وجموع الجماهير.