خيول أحمد بن راشد تحقق «الثنائية» في مضمار جبل علي

واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تألقها في مضمار جبل علي، حيث حققت انتصارين في الشوطين الثاني والثالث على التوالي عبر «أطوال» و«رماي»، جاء ذلك خلال المهرجان الثاني في الموسم مساء أمس، والذي بدأ بفوز «إيه إف ليث» لخالد النابودة بلقب شوط الخيول العربية الأصيلة.

فيما اختتمه «الوريث» لـعبد الله سعيد النابودة بالفوز في الشوط السابع، وشهد المهرجان جمهوراً غفيراً وعدداً من المسؤولين يتقدمهم محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، وممثلو الرعاة على رأسهم فيصل الشعفار.

الشوط الأول

ظفر «إيه إف ليث» العائد لـخالد النابودة بلقب شوط الخيول العربية الأصيلة على كأس بورشه في انطلاقة الأمسية الثانية للمضمار الأصفر، وجاء الفوز تحت إشراف المدرب أرنست أورتيل وقيادة الفارس تاج أوشي بعد أن قطع مسافة 1400 متر في 1:38:89 دقيقة بفارق نصف الطول عن «شروق الوثبة»، فيما جاء «راجي الوثبة» والاثنان لياس للسباقات.

الشوط الثاني

أهدى «أطوال» لقب الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار إلى مالكه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس راي داوسون بعد أن قطع مسافة 1200 متر في 1:14:49 دقيقة بفارق كبير وصل 4 أطوال عن «غرانتد وِش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحل «ويلكم دريم» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ثالثاً.

الشوط الثالث

أضاف «رماي» فوزاً ثانياً لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن تخطى منافسيه في الأمتار الأخيرة محتلاً المركز الأول ليظفر بجائزة خيول عمر السنتين للشوط الثالث قاطعاً 1200 متر في 1:14:87 دقيقة بفارق 3 أرباع الطول عن أقرب منافسيه، تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين، وجاء «ماتشابل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني ثم «نداوي» لنقابة بورسلي للسباقات في المركز الثالث.

الشوط الرابع

حقق «بيلي ويب ستار» العائد لأكارم ريسنج لقب الشوط الرابع «سبرينت هانديكاب ستيكس» ضمن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة وقطع مسافة 1000 متر في 1:00:42 دقيقة بفارق كبير وصل 4 أطوال ونصف الطول تحت إشراف المدرب دووج واتسون وبقيادة الفارس باتريك دوبس، وجاء في المركز الثاني «المزن» لـسلمان علي الصابري، ثم «رزين دبي» لـسعيد سلطان الرحومي في المركز الثالث.

الشوط الخامس

استطاع «ستريت مود» الفوز بالشوط الرئيس «الخامس» ونيل كأس شادويل ستيكس لمسافة 1400 مهدياً اللقب لمالكه جمعة مبارك الجنيبي تحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس دانيال تود هوب بعد أن وصل خط النهاية في 1:27:19 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «حاسم» لـراشد الشحي وتوفيق محمد، فيما جاء «لوريلي» لـهاراس سان بيدرو ثالثاً.

الشوط السادس

أضاف «إروبتيف» فوزاً ثانياً للمدرب مصبح المهيري بعد أن أهدى لقب الشوط السادس على كأس سبيد فيست لمالكه ناصر عسكر في الشوط السادس تحت قيادة الفارس سلفستر دي سوسا قاطعاً مسافة الميل «1600 متر» في 1:40:51 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثم «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز ثالثاً.

الشوط السابع

اختتم «الوريث» لـعبد الله سعيد النابودة انتصارات المهرجان بفوزه بلقب الشوط السابع على كأس المشرق لخدمات الري لمسافة 1950 متراً تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس خوسيه سانتياغو قاطعاً المسافة في 2:02:60 دقيقة بفارق 5 أطوال وربع الطول عن «جوست اوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، وجاء «وانيتاين استايل» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ثالثاً.

فعاليات

من جهته، عبّر محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، عن سعادته بخروج الفعالية الثانية في الموسم بمضمار جبل علي بالشكل الذي يرضي ويسعد جمهور سباقات الفروسية، مشيراً إلى حرصهم الدائم على توفير أفضل سبل الراحة وتنويع الفقرات بما يلبي تطلعات كل عشاق الفروسية، موضحاً أن المهرجان الثاني في الموسم رافقته فعالية عرض السيارات الرياضية وهي جزء من الفقرات الجديدة خلال السباقات هذا الموسم.

وامتدح الأحمد الحضور الجماهيري الكبير من مختلف الجاليات، مبيناً أن مضمار جبل علي يتميز بمنصات تتيح الفرصة للجمهور لمتابعة السباقات عن قرب من مختلف مواقع المضمار، مبيناً أن الأجواء الرائعة المتوفرة في مضمار جبل علي تترجم حجم المجهود الذي تنفذه اللجنة المنظمة وتعمل على تجويده سباقاً بعد الآخر.