مسابقة القبعات والأزياء تثري فعاليات الحدث بـ «ميدان»

تتنوع الفعاليات داخل مضمار «ميدان»، وتشهد أمسية كأس دبي العالمي 2025 عروضاً مذهلة للأناقة والجمال، حيث يتنافس أكثر الشخصيات أناقةً على جوائز نقدية وعينية في مسابقات «ستايل ستيكس»، وبينما تتنافس الخيول بقوة على أرض المضمار، تجرى منافسات ناعمة أخرى في ردهات مضمار «ميدان»، عبر مسابقات «ستايل ستيكس» لاختيار أفضل الأزياء، ويمكن لرواد الأناقة التنافس في فئات مختلفة للرجال والسيدات.

وبلغت قيمة الجوائز النقدية المخصصة للجمهور في الترشيحات 385 ألف درهم، من بينها مسابقة الأشواط السبعة التي خصص لها 150 ألف درهم و235 ألف درهم لبقية الترشيحات وهي الأشواط المنفردة، وتقوم اللجنة المنظمة بالتواصل مع الفائزين عبر الرسائل الهاتفية.

مسابقات الأزياء

وتعود مسابقة الأزياء الأكثر روعة، حيث تقام مسابقة ستايل ستيكس، برعاية إعمار وتفوق الجوائز المالية المرصودة للمسابقة 275 ألف درهم، وتتاح الفرصة الذهبية لجميع أفراد الجمهور للمشاركة واستعراض ذوقهم وأناقتهم واقتناص فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وتتسم الأمسية العالمية بأجواء المنافسة القوية حيث تنطلق تسعة أشواط مميزة ومليئة بالإثارة، بينما يتنافس عشاق الموضة في خمس فئات، وهي: أفضل زي للسيدات، وأفضل زي للرجال، وأفضل ثنائي أنيق، وأفضل زي تقليدي، وأفضل قبعة، استعدوا للأناقة اللافتة، والاختيارات الجريئة في عالم الموضة والأزياء وسط منافسات الأكثر أناقة في دبي على اللقب.

وستقوم لجنة من خبراء الموضة العالميين بمهمة اختيار الفائزين، ويحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز الحصرية، والتي تشمل قسائم تسوق فاخرة من إعمار، أميال سكاي واردز من طيران الإمارات، وإكسسوارات من علامة مميزة للقبعات.

وتفتح مكاتب التسجيل في الساعة 2:30 ظهراً في منصة ميدان 2، 3، 4، و5، ومنطقة ستايل ستيكس أرينا، المشاركة مجانية لجميع حاملي التذاكر، لكن الأماكن محدودة، مع ضرورة الحضور مبكراً لضمان فرصة التنافس في المسابقة.

ألعاب وأضواء

وتختتم أمسية كأس دبي العالمي بعروض من الألعاب والأضواء التي تجسد الحدث وتعكس الفرحة الكبيرة بهذا الحدث، وتبقى المفاجآت حاضرة في حفل الختام كما جرت العادة كل عام، حيث تعد اللجنة المنظمة الجديد في كل نسخة كما حدث في نسخة العام الماضي بدخول الحفل الختامي موسوعة غينيس، بأكبر شاشة عرض محلقة في السماء، وأكبر شعار يزين السماء بواسطة طائرات الدرون.

جدول المسابقات

5:10 مساءً– أفضل زي للرجال

5:45 مساءً – أفضل ثنائي أنيق

6:20 مساءً – أفضل زي تقليدي

6:55 مساءً – أفضل قبعة

7:50 مساءً – أفضل زي للسيدات «الفئة الختامية»

8:15 مساءً – الإعلان عن الفائزين وتقديم الجوائز