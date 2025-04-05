9 خيول تتنافس في «ديربي الإمارات»

ستكون المنافسة قوية في الشوط الخامس على لقب بطولة «ديربي الإمارات»، الفئة الثانية لمسافة 1900 متر رملي، بين 9 خيول، برعاية «جميرا» لهذا الشوط الذي خُصصت له جوائز مالية مليون دولار.

ويتوقع أن يقود الصدارة المهر «فلود زون» بإشراف براد كوكس وبقيادة فلورينت جيروكس، والمهر «شين فوريفر» بإشراف هايديوكي موري وبقيادة أكيرا سوقاوارا، والمهر «دون إن ذا مود» بإشراف تيشي كونو وبقيادة ريوسي ساكاي.

وربما تأتي المفاجأة من المهرة «كوين أريتكا» بإشراف نيلس بيتريسن بقيادة كارلوس لوبيز، أو من «رافد» الذي يقوده جون فيلاسكيز ويدربه دووج واتسون، كما يتواجد في الشوط «أدماير دايتونا» ويقوده كريستوفر لومير، الذي وصف الحصان أنه يتمتع بحالة جيدة، وربما يكون من بين أفضل الخيول في عمر الـ 3 سنوات.

بطاقة الشوط

اسم السباق: ديربي الإمارات

المسافة: 1900 – رملي

الفئة: الثانية

الجائزة المالية: مليون دولار

الموعد: 7:00 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 9