«دبي كحيلة كلاسيك»سباق الخيول العربية الأصيلة

تبدأ سباقات الأمسية بالشوط الأول، المخصص لـ «بطولة دبي كحيلة كلاسيك»، للخيول العربية الأصيلة من الفئة «الأولى» لمسافة 2000 متر رملي، وتشارك 15 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية تبلغ مليون دولار برعاية «زعبيل فيد».

ويتوقع أن يقود الصدارة «مبيد» بإشراف جابر بيطار وبقيادة راي داوسون، ورفيقه في الإسطبل «أنليشد» بقيادة ريتشارد مولن، و«فيرست كلاس» بإشراف دووج واتسون وبقيادة كونور بيسلي، والجواد «صني دو لوب» بإشراف فهد الهاجري بقيادة المعتصم البلوشي.

و«طارق» بإشراف ماجد الجهوري وبقيادة ماكسيم قيون و«تلال الخالدية» بإشراف ناصر مطلق القحطاني وقيادة الفارس عادل الفريدي، و«إيه اف مقام» المملوك لخالد النابودة ويقوده تاج أوشي و«آر بي مالكسيس» لـ«أبوظبي ريسنج» ويقوده ادري دي فريز.

بطاقة الشوط

اسم السباق: دبي كحيلة كلاسيك

المسافة: 2000 – رملي

الفئة: الخيول العربية الأصيلة - الأولى

الجائزة المالية: مليون دولار

الموعد: 4:35 مساءً

عدد الخيول المشاركة: 15