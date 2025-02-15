93 خيلاً في أقوى سباقات موسم جبل علي

يشهد مضمار جبل علي للفروسية، اليوم، أقوى سباقات «المضمار العائلي»، الذي يشتمل على 7 أشواط بمشاركة 93 خيلاً، من بينها الشوطان الرئيسيان الخامس والسادس على لقبي بطولتي جبل علي للسرعة وجبل علي للميل.

وتم تسمية السباق التاسع في موسم المضمار الأصفر بـ«يوم الفاشون»، الذي تتخلله عدة فقرات تحوي مفاجآت سارة للجمهور سيتم الإعلان عنها داخل المضمار.

البداية

يبدأ السباق في الثانية ظهراً بشوط الخيول العربية الأصيلة على كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر بمجموع جوائز 80 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً، بينها 5 خيول لخالد النابودة، هي «إيه إف ليث، إيه إف ثروتي، إيه إف مثاقيل، إيه إف مُصنف، إيه إف الفاهم» في حين تدفع إسطبلات العجبان بـ«مايسترو» و«جيم»، وتشارك إسطبلات ياس بـ«منار»، و«هداف الوثبة»، و«شروق الوثبة».

وتنطلق أشواط الخيول المهجنة بداية من الشوط الثاني في الثانية والنصف ظهراً على كأس طيران الإمارات لمسافة 1400 متر أيضاً بمجموع جوائز 96 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «رغيب» و«يطارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و3 خيول من جودلفين، هي «مستبشر» و«لا سدود» و«ونيس»، ويدفع علي الحداد باثنين من خيوله، هما «بيرفكت لاف» و«الصاحب» كما يشارك «مستر سينسبيل» لنقابة بروسلي للسباقات و«هاري أب» لخليفة مطر النيادي.

الشوط الثالث ينطلق في الساعة الثالثة على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1200 متر بمجموع جوائز 60 ألف درهم بمشاركة 15 خيلاً، على رأسها «مُهند» و«نوكانان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«صارم» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«إنر سيتي» لخليفة بن دسمال، و«سيو دريم» لسلمان علي الصابري، و«شوف دبي» لأحمد غليطة المهيري، و«أكارم» لسيد حشيش وهناء رفاعي.

يقام الشوط الرابع على كأس سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1000 متر بمجموع جوائز 72 ألف درهم، وينطلق الشوط في الثالثة والنصف عصراً بمشاركة 6 خيول، هي «كرونو كينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«يزدان» و«نهاش» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مزاحم» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«دبي» لفيصل القحطاني، و«مميلتاري أوردر» للوكل كريتر ريسنج.

الشوط الخامس «الرئيس»

يقام الشوط الخامس «الرئيس» على كأس بطولة جبل علي للسرعة – الجولة الثالثة من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة برعاية «لامبورغيني» بمجموع جوائز نصف مليون درهم لمسافة 1000 متر بمشاركة 14 خيلاً، يتقدمها «إنديكيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«راوي» لـ«آر آر آر للسباقات»، و«كوفر أب» لخليفة سعيد سليمان، و«كولور أب» لسيد حشيش، و«الشبلي» و«مورنينج» لناصر عسكر، و«ستروب» للربع للسباقات، و«رويال كوماندو» لزياد كلداري.

ويقام الشوط السادس «الرئيس» على لقب بطولة جبل علي للميل برعاية «آ ر م القابضة» بمجموع جوائز 700 ألف درهم بمشاركة 15 خيلاً، يتقدمها «تبيري ويلز» و«كراون إستيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«هوم برو» و«رِماد» و«ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الفريق» لشادويل، و«كلابتون» لـ«آر آر آر للسباقات» و«ماجيستيك برايد» للربع للسباقات، و«قريب» لأبو بكر كادورا، و«ريمورز» لعلي الحداد.

ويختتم اليوم بالشوط السابع على كأس سباق العوير للخيول المبتدئة لمسافة 1950 متراً بمجموع جوائز 60 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً، يتقدمها «برينسيدنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«السيف» و«إلزامي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«غولدن إكت» لحمدان سلطان السبوسي، و«كروكوغيت» لفيصل القحطاني، و«جبيل» لمحمود عبدالعزيز محمود.