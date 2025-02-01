81 خيلاً تحيي الأمسية الثامنة في مضمار جبل علي اليوم

يحمل السباق الثامن في موسم مضمار جبل علي للفروسية اسم «يوم السباقات الإيرلندية»، وتبدأ أشواط الأمسية في الثانية إلا ربعاً من مساء اليوم، وتشتمل على 7 أشواط، بداية من شوط الخيول العربية الأصيلة، مروراً بأشواط الخيول المهجنة الستة، وتم تسجيل 81 خيلاً في جميع الأشواط مع احتمال بعض الانسحابات قبل انطلاقة السباق، وأكملت إدارة المضمار بقيادة المدير محمد الأحمد الترتيبات للأمسية مع تنظيم فقرات متنوعة فيها مفاجآت لجمهور السباق بحسب تأكيدات مدير المضمار.

ينطلق السباق في الثانية إلا ربعاً بعد الظهر بشوط الخيول العربية الأصيلة على كأس «بورشه» لمسافة 1400 متر بجوائز نقدية 50 ألف درهم، تم تسجيل 17 خيلاً للمشاركة في هذا الشوط أبرزها من إسطبلات العجبان التي تدفع بـ«أم عرقوب» و«رحيمة» و«سويفت أرو».

فيما تشارك 3 من خيول خالد النابودة وهي «أيه أف الأجرأ»، «أي أف يكوي» و«أيه أف تتلألأ»، كما يشارك «إم إتش ليالي» لمنصور خليفة بن حبتور، و«أثمان بينونة» من أبوظبي ريسنج، و«أيه إس معادن» من مربط العين و«ذو الفقار» لخليفة مطر النيادي، و«أرغد» من ياس للسباقات.

وتبدأ سباقات الخيول المهجنة من الشوط الثاني في الثانية والربع بعد الظهر على كأس سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1400 متر، وخصصت جوائز نقدية 72 ألف درهم بمشاركة 5 خيول يتقدمها «أون ذا وي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مُداهم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«غولدن رديمبشون» لسعيد سهيل، و«أفريكان كاندي» لمحمد الدبيبة، و«فيراس» لعلي سلمان الصابري.

يقام الشوط الثالث في الثالثة إلا ربعاً على كأس «جاين اكواين نيوترشن إنترناشونال ستيكس» لمسافة 1200 متر بجوائز نقدية 60 ألف درهم وتم تسجيل 15 خيلاً في هذا الشوط يتقدمها «غرانتد وش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

و«غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«صارم» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«كبريت» لناصر عسكر، و«بلاك مارك» لنقابة بورسلي للسباقات، و«انر سيتي» لخليفة بن دسمال و«مليون دورو» لمحمد أحمد السبوسي.

وينطلق الشوط الرابع في الثالثة والربع على كأس «ذا كورا» لمسافة 1000 متر بجوائز 80 ألف درهم، وتم تسجيل 13 خيلاً على رأسها «إنديكيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«فايت زون» للشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، و«بورد ايدج» لمايكل هيلاري، ونجار بيرك و«ستامفورد» لستاك جوليك، و«اسبليت ذا بروفيت» و«المزن» لسلمان الصابري، و«رويال كوماندو» لزياد كلداري، و«رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي.

ويبدأ الشوط الخامس في الرابعة إلا ربعاً على كأس شادويل ستيكس لمسافة 1950 متراً بجوائز 96 ألف درهم بمشاركة 6 خيول يتقدمها «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«كافو» من منتجع عادل و«ماونت كوشتشكو» من سكاي للسباقات وو«أربيان» لعائلة شبرا و«ماغنوم أوبوس» من الربع للسباقات.

الشوط السادس موعده الرابعة والربع مساءً على كأس «غلوريوس ساترداي هانديكاب» لمسافة الميل «1600 متر» بجوائز نقدية 76 ألف درهم بمشاركة 15 خيلاً يتقدمها «صني ستريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «صنديد» و«الرائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ناشيونال بانك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم و«سادن امبوش» لحمد راشد غدير، و«جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، و«فرانز كافكا» لحمدان سلطان السبوسي.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع عند الخامسة إلا ربعاً على كأس «ايريش ثوروبريد ماركتينغ ستيكس» لمسافة الميل «1600 متر» بجوائز 60 ألف درهم، ومشاركة 10 خيول على رأسها «هوبفولي يس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«إلزامي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مُلهم» من حفيت ريسنج، و«شيبرتون لودج» لأبوبكر كادورا، و«سيو دريم» لسلمان الصابري.