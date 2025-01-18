89 خيلاً في السباق السابع لموسم مضمار جبل علي

يشهد مضمار جبل علي للفروسية الأمسية السابعة هذا الموسم بإقامة «يوم الطلاب والجامعات» في المضمار العائلي، ويشتمل على 7 أشواط، بينها شوط الخيول العربية الأصيلة، وفعاليات أخرى متنوعة لجمهور السباق. وأكملت إدارة المضمار كافة الترتيبات للسباق من خلال توفير سبل الراحة للجمهور في مختلف مرافق المضمار، وتم تسجيل 89 خيلاً في جميع الأشواط.

ينطلق الشوط الأول في الثانية إلا الربع ظهراً، وخصص للخيول العربية الأصيلة على كأس الوثبة ستاليونز، وتم تسجيل 17 خيلاً، منها 3 خيول لخالد النابودة، هي: «مسار، إيه إف تجني، إيه إف بريق»، ومسافة الشوط 1600 متر بجوائز تبلغ 70 ألف درهم.

وتبدأ أشواط الخيول المهجنة في الثانية والربع من خلال الشوط الثاني على كأس مفروشات الحذيفة لمسافة 1400 متر بجوائز 68 ألف درهم، وتم تسجيل 17 خيلاً في هذا الشوط، منها «برينسيدنت» و«سينسيشابل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، و«مليون دورو» لمحمد أحمد السبوسي، و«أتلانتيك سكاي» لسعيد سلطان الرحومي.

وينطلق الشوط الثالث في الثالثة إلا الربع عصراً على كأس بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1200 متر بجوائز 72 ألف درهم بمشاركة 9 خيول، بينها «أون ذا وي» و«رايثي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مناوش» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«أرز لبنان» لنقابة بورسلي للسباقات، و«سير هارموني» لحمدان سلطان السبوسي.

تحضيري السرعة

وسيكون الشوط الرابع ضمن جائزة تحضيري جبل علي للسرعة برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1000 متر، وخصصت له 100 ألف درهم جوائز نقدية، بمشاركة 11 خيلاً، يتقدمها «توريفيغا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الشبلي» و«مورنينج» لناصر عسكر، و«راوي» لمجموعة آر آر آر للسباقات، و«شيماي» لمنتجع عادل.

الشوط الرئيس «الخامس» برعاية شادويل على كأس جائزة تحضيري جبل علي للميل لمسافة 1600 متر بجوائز 100 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً، يتقدمها «دوليلي» و«أن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ساداتي» و«إمبيستو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الفريق» و«لا سدود» لشادويل، و«أواسيس بوي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«ستروب» للربع للسباقات.

وينطلق الشوط السادس في الرابعة والربع عصراً على كأس بنك دبي التجاري لمسافة 1800 متر بجوائز 60 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، من بينها «نايس نيم» و«هوبفولي يس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«السيف» و«مسيال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«فينيشان ستايل» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«إينر ويسدوم» للوكل كريتر ريسنج.

أما الشوط السابع فينطلق في الخامسة إلا الربع على كأس «فيرتكس» لمسافة 1800 متر أيضاً بجوائز 84 ألف درهم، ومشاركة 11 خيلاً، يتقدمها «نوفا روما» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«رباط» و«وصال» و«لجوج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«دبي ويلكوم» لصالح خميس الجنيبي، و«أربيان تيل» لعائلة شُبرا.