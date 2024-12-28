«جبل علي» يودّع 2024 بمهرجان «غلوريوس ساترداي»

يشهد مضمار جبل علي للفروسية اليوم ختام سباقات عام 2024 في خامس فعاليات موسم المضمار العائلي تحت مسمى «غلوريوس ساترداي»، بمشاركة نخبة الخيول في 7 أشواط منها شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة و6 أشواط للمهجنة، ابتداءً من الواحدة والنصف ظهراً.

وأكد محمد الأحمد مدير المضمار، اكتمال الاستعدادات التنظيمية للمهرجان الختامي للعام الحالي، وتوقع الأحمد منافسة قوية وأن يكون السباق خير ختام للعام الحالي، مشيراً إلى حرص اللجنة المنظمة على توفير كل سبل الراحة لجمهور المضمار الأصفر.

وتم تسجيل 18 خيلاً في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة على كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1950 متراً للخيول عمر 4 سنوات وما فوق، وستكون المنافسة على أشدها في هذا الشوط بين إسطبلات العجبان التي تدفع بـ3 خيول هي «أوزون لاير، جيم، أكسفورد».

وإسطبلات خالد النابودة التي تدفع بـ6 خيول هي «إي إف الحازم، إي إف كالنور، إي إف الزاهي، نوآ ند الموري، إيه إف مخرج، إي إف أستاذا»، زيادة على وجود خيول أخرى قادرة على المنافسة بقوة.

ستكون المنافسة في الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1400 متر ومنه تبدأ أشواط الخيول المهجنة وتشارك فيه خيول عمر 3 سنوات وما فوق، وشملت قائمة المشاركين 14 خيلاً بينها «ستورمي ويفز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و3 خيول لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، هي «موثوق، يطارد، لجوج» و«عاطف» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

سيكون التنافس في الشوط الثالث على كأس سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1200 متر للخيول عمر 3 سنوات وما فوق بمشاركة 9 خيول يتقدمها «توريفيغا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أطوال» و«كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويدفع ناصر عسكر باثنين من خيوله هما «العربد» و«كبريت» كما يشارك «شوف دبي» لأحمد غليطة المهيري.

وتتنافس 12 خيلاً في الشوط الرابع على كأس الرضا لوسطاء التأمين ستيكس لمسافة 1950 متراً، على رأسها «ريجال جاليري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «السيف» و«مسيال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «فاست فيولنس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «نيتشر ووتش» لسيد حشيش وهناء رفاعي.

الشوط الخامس «الرئيس» برعاية إسطبلات شادويل مسافته 1950 متراً يشهد مشاركة 6 خيول منها اثنان لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واثنان لأبو بكر كادورا «ميوزيكال دانسر، جهوري»، كما يدفع حمدان سلطان السبوسي بـ«كوزميك ديزرت»، وحسن محمد الشحي بـ«ناتشورال ورلد».

ويقام الشوط السادس على كأس بنك دبي التجاري ستيكس لمسافة الميل «1600 متر» بمشاركة 6 خيول بينها «إكسكولبيشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«دائم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«أونيست مون» لعبدالله المنصوري.

ويختتم السباق بالشوط السابع على كأس العوير ستيكس لمسافة الميل أيضاً بمشاركة 14 خيلاً على رأسها «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، «تولمونت» لحمد راشد غدير، و«مارشينغ ثاندر» لمكتوم سلطان السبوسي.