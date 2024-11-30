63 خيلاً في سباق مبادرة «زايد وراشد» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي للفروسية، خصصت اللجنة المنظمة لسباقات «المضمار العائلي»، ثالث سباقات الموسم اليوم، ليكون مهرجاناً خاصاً، بمناسبة مبادرة «زايد وراشد» في الذكرى 53 لعيد الاتحاد، ويشهد السباق مشاركة 63 خيلاً في الأشواط السبعة للسباق ابتداءً من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

أشواط السباق

خصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة على كأس بورشه لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، وتبدأ أشواط الخيول المهجنة من الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1400 متر بمشاركة 10 خيول يتقدمها «غرانتد وِش» و«سينسيشابل» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«مسيال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«اكليم تو روياليتي» لـسيد حشيش وهناء رفاعي و«بلاك مارك» لنقابة بورسلي للسباقات.

وسيكون الشوط الثالث لمسابقة 1400 متر أيضاً للخيول عمر سنتين ويشارك فيه 8 خيول منها 3 خيول لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «نهاش» و«رماي» و«دائم» واثنان لنقابة بورسلي للسباقات «نداوي» و«أرز لبنان» و«سير هارموني» لـحمدان السبوسي.

ويعد الشوط الرابع هو الأهم على كأس مبادرة «زايد وراشد» برعاية شادويل لمسافة 1400 متر ويشهد مشاركة 7 خيول على رأسها «ساداتي» و«موثوق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«أسد زعبيل» لإسطبلات شادويل و«ايرون فورج» لـمكتوم سلطان السبوسي و«ايفرفاست» من مزرعة كيدار و«ديب هوب» لـعمر إسماعيل و«ستريت هود» لـجمعة مبارك الجنيبي.

وسيكون كأس طيران الإمارات هدفاً لثمانية خيول تشارك في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر من بينها «إيفر جيفن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كالبرق» و«يطارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«جول جيني لامب» لـحمد سالم الكتبي و«شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات و«العربد» لـناصر عسكر و«حاسم» لـراشد الشحي وتوفيق محمد و«ميجور سينامون» لـمروان عبد الرحمن.

ويقام الشوط السادس على كأس بنك دبي التجاري ستيكس لمسافة 1950 متر بمشاركة 9 خيول يتقدمها «برينسيدنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«وانيتاين استايل» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي و«الوريث» لعبد الله سعيد النابودة و«جوست اوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

وتختتم الأمسية على كأس أم سقيم ستيكس في الشوط السابع لمسافة 1800 متر بمشاركة 5 خيول يتقدمها «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«السيف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«شوف دبي» لأحمد غليطة المهيري و«إندوسر» لـسلمان الصابري و«نيتشر ووتش» لـسيد حشيش وهناء رفاعي.

تجسيد قيم الاتحاد

وقال محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، إن الاحتفال بـمبادرة «زايد وراشد» يجسد قيم الاتحاد ودور الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، في إرساء دعائم الاتحاد، ووضع ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وتقدم محمد الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على الجميع.

وأكد الأحمد اكتمال الترتيبات لأكبر مهرجانات الموسم في مضمار جبل علي بمناسبة مبادرة «زايد وراشد»، موضحاً أن اليوم سيكون عامراً بالمفاجآت والفقرات المتنوعة الجديدة، احتفاءً بالمناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم بالدولة.

وتعبيراً عن الفرحة والاعتزاز والمشاركة في مهرجانات الاحتفال بالمناسبات الوطنية خصصت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، الشوط الرئيس ضمن الحفل الثالث، ليحمل اسم «زايد وراشد»، وحيا الأحمد جميع الشركات الراعية والمساهمين في إنجاح موسم سباقات مضمار جبل علي عموماً، ومهرجان الاحتفال بمبادرة «زايد وراشد» على وجه الخصوص، متمنياً خروج المهرجان بما يناسب عظمة المناسبة.

وأضاف محمد الأحمد، إن الرعاة والمساندين قدموا جهداً واضحاً، كان له الأثر الكبير في النجاحات التي تحققت، كما أشاد بالدور المهم للإعلام بمختلف وسائطه، في عكس الفعاليات بشكل جاذب للجمهور الوفي، الذي ظل مرتبطاً بالمضمار العائلي، كما أثنى على دور هيئة الإمارات لسباق الخيل، كما قدم الأحمد الشكر إلى جماهير المضمار العائلي، متمنياً استمتاع الجميع بيوم خالد من أيام موسم السباقات.