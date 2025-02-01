«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد في مضمار جبل علي

«إي إف الأجرأ» بطل شوط «العربية الأصيلة» و«الرائد» يتصدر الشوط السادس



حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزين على التوالي في ثامن سباقات موسم مضمار جبل علي للفروسية، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس تحت تسمية «يوم السباقات الإيرلندية»، ومنها الفوز بلقب الشوط الرئيس «الخامس» الذي ظفر به «صائد» وتبعه «الرائد» الفائز بلقب الشوط السادس، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الفروسية وعدد من المسؤولين يتقدمهم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، واشتمل السباق على 7 أشواط، بداية من شوط الخيول العربية الأصيلة ثم 6 أشواط للخيول المهجنة.

الشوط الأول

نجح «أي اف الأجرأ» لخالد النابودة في الظفر بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر ليحصل على كأس «بورشه» تحت إشراف المدرب إرنست أورتيل وقيادة الفارس تاج أوشي قاطعاً المسافة في 1:34:24 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن زميله من الاسطبل نفسه «أي اف يكوي» فيما جاء ظلال من ياس للسباقات في المركز الثالث.

الشوط الثاني

ظفر«أفريكان كاندي» لمالكه محمد الدبيبة بلقب الشوط الثاني على كأس سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1400 متر، وتحت إشراف المدرب مصبح المهيري وبقيادة الفارس دانييل تود هوب ووصل لخط النهاية في 1:31:46 دقيقة بفارق طولين ونصف طول عن «أون ذا وي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجاء فيراس لعلي سلمان الصابري ثالثاً.

الشوط الثالث

أهدى «غواراني» مزرعة ثري شيمنيز لقب الشوط الثالث على كأس جاين إكواين نيوترشن انترناشونال ستيكس لمسافة 1200 متر تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وبقيادة الفارس تاج أوشي محققاً الفوز في 1:13:27 دقيقة بفارق 3 أطوال ونصف طول من كبريت لناصر عسكر فيما جاء مليون دورو لمحمد أحمد السبوسي في المركز الثالث.

الشوط الرابع

تمكن «رويال كوماندو» من إهداء مالكه زياد كلداري لقب الشوط الرابع على كأس «ذا كورا» لمسافة 1000 متر تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني بعدما قطع المسافة في دقيقة واحدة بعد منافسة قوية حسمها بفارق رأس من منافسه «المزن» لسلمان الصابري صاحب المركز الثاني فيما جاء «فايت زون» للشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي ثالثاً.

الشوط الخامس

حقق «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرئيس على كأس «شادويل ستيكس» لمسافة 1950 متراً وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين وفي زمن قدره 1:59:39 دقيقة، بعد منافسة قوية حسمها بفارق رقبة في خط النهاية مع «دار ميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وحل «ماونت كوكشتشكو» من سكاي للسباقات في المركز الثالث.

الشوط السادس

أضاف «الرائد» الفوز الثاني لخيول لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بعد نجاحه في تصدر الشوط السادس والفوز بكأس «غلوريوس ساترداي هانديكاب» لمسافة الميل «1600 متر» وتحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين وفي زمن قدره 1:39:17 دقيقة وبفارق كبير وصل إلى 3 أطوال ونصف طول عن «جوست اوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز فيما جاء «مونشاينر» لراسينغ لايف دبي وماي ريسينغ سنديكيت في المركز الثالث.

الشوط السابع

اختتم «شيبرتون لودج» انتصارات السباق مهدياً مالكه أبو بكر كادورا كأس «ايريش ثوروبريد ماركينيغ ستيكس» وتحت إشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا بعدما قطع مسافة 1600 متر في 1:39:13 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «إلزامي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما جاء «باد ديزاير» لعمر إسماعيل غرغار ثالثاً.