«ميجور سينامون» بطل 2025 في جبل علي

«فايت زون» يحقق لقب الشوط الرابع للشعار البرتقالي



أهدى الحصان «قاصد» لقب الشوط الختامي السابع إلى مالكه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في سادس سباقات موسم مضمار جبل علي الذي أقيم مساء أمس تحت مسمى العام الجديد 2025، فيما حقق «ميجور سينامون» لقب الشوط الرئيس الخامس، ونال الشعار البرتقالي لـ«فايت زون» لقب الشوط الرابع مهدياً الفوز لمالكه الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، وشهد السباقَ حضور جماهيري كبير وعدد من المسؤولين يتقدمهم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي للفروسية وفيصل الشعفار العضو المنتدب لمجموعة الشعفار للاستثمار.

الشوط الأول

حقق «محبوب همزة» لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة على كأس «بورشه» لمسافة 1200 متر مهدياً اللقب لمالكه محمد حارب العتيبة تحت إشراف المدرب قيس عبود وقيادة الفارس برناردو بينيرو في زمن قدره 1:25:71 دقيقة متفوقاً بفارق 5 أطوال و3 أرباع الطول عن «جاب شاملة» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وجاء «أرغد» لـ ياس للسباقات ثالثاً.

الشوط الثاني

ظفر «سير هارموني» بكأس الشعفار للاستثمار ستيكس في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر مهدياً مالكه حمدان سلطان السبوسي الكأس تحت إشراف أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي محققاً زمناً قدره 1:12:30 دقيقة متقدماً بفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ميلتاري أوردري» لـ لوكل كريتر ريسنج، فيما حل«رايثي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثالثاً، وتم تتويج الفائزين بحضور فيصل الشعفار وفحمي الأحبابي.

الشوط الثالث

ذهب لقب جائزة الجياد المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة إلى «كلاسيك سيتي» لمالكه ومدربه إرنست أورتيل وقيادة الفارس ألكسندر دا سليفا محققاً زمناً قدره 1:26:16 دقيقة بفارق طول و3 أرباع الطول عن«سكوول أوف آرت» لـ لوكل كريتر ريسنج وحل «غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثالثاً.

الشوط الرابع

أهدى «فايت زون» صاحب الشعار البرتقالي لقب الشوط الرابع على كأس بنك الإمارات دبي الوطني إلى مالكه الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي بعد أن قطع مسافة 1400 متر في 1:25:72 دقيقة تحت إشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس متقدماً بفارق طول ونصف الطول عن «صني ستريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما حل «كوندور باسا» لنادي جلف للسباق ثالثاً، وتسلم الجائزة عبدالله معمر الشرفاء والمدرب واتسون والفارس دوبس.

الشوط الخامس

استطاع «ميجور سينامون» لمالكه ومدربه مروان عبدالرحمن البيضائي إحراز لقب الشوط الرئيسي برعاية شادويل وهو شوط السرعة لمسافة 1000 متر محققاً كأس 2025 ستيكس تحت قيادة الفارس أدري دي فريز في زمن قدره 59:21 ثانية متفوقاً بفارق 3 أرباع الطول عن «مرسوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما جاء «إلوسف تيري» لـ ديارمويد كلوهيسي ثالثاً.

الشوط السادس

حقق «دبي ويلكوم» لمالكه صالح خميس الجنيبي لقب الشوط السادس على كأس بنك دبي التجاري لمسافة 1950 متراً تحت إشراف المدرب محمد المحروقي وقيادة الفارس قيس البوسعيدي في زمن قدره 2:00:83 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن«أربيان تيل» لـ عائلة شُبرا، فيما جاء «كوزميك ديزرت» لـ حمدان سلطان السبوسي ثالثاً.

شوط الختام

جاء الختام مسكاً لاسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عندما توج «قاصد» بلقب الشوط السابع لينال كأس أم سقيم لمسافة 1800 متر تحت إشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين محققاً زمناً قدره 1:51:01 دقيقة بفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «تاكتيكال باوند» لـ فيكتورياس فيما جاء «تروث إكسبلاين» لـ أرداك سيكاييف وبختيار بايزاكوف ثالثاً.

وتسلم الجائزة المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات سموه بحضور محمد الأحمد مدير المضمار وأحمد الشحي.