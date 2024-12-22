مربط دبي يتألق بثلاثية ذهبية في ختام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

شهدت فعاليات ختام النسخة التاسعة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، منافسات شيقة ومثيرة على ألقاب البطولة الستة، وتألقت خيول مربط دبي بثلاثية ذهبية، بينما ذهبت بقية الألقاب إلى كل من خيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة نور بنت خالد بن عبد الله آل ثاني، حيث نال كل منهم لقبا ذهبيا.

وحصل مربط دبي على السيف الذهبي لبطولة الفجيرة لنيله أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية خلال البطولة.

كما تخلل الختام عروض مبهرة تمثلت في العرض الموسيقي الذي أدّته الفرقة العسكرية لشرطة الفجيرة، والفيلم التوثيقي عن بطولة الفجيرة الدولية، وقدمت فرقة "دي سفن هورسس" عروضها المثيرة التي أبرزت مهارات خيولها المدربة.

واستهلت الفعاليات "دي نيران" لمربط دبي، بالفوز باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى "ع ج مرموقة" لمربط عجمان، فيما حصلت رفيقتها "ع ج غيدا" على اللقب البرونزي.

وتوشحت "الأريام حربا" لمعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، ونالت اللقب الفضي "دي ضو" لمربط دبي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى "ندية الزبير" للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

وحصدت "جيران الزبير" للشيخة نور بنت خالد بن عبد الله آل ثاني، ذهبية الأفراس، تلتها في المركز الثاني واللقب الفضي "ماسة الهواجر" لغانم الهاجري، فيما حصلت على اللقب البرونزي "الأريام بروق" للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

واعتلى "دي مزيون" لمربط دبي صدارة بطولة الأمهار عمر سنة ونال اللقب الذهبي، وحصل على الوصافة واللقب الفضي "اس اس ميسك" لسلطان النعيمي، ونال اللقب البرونز "ع ج عارم" لعبد الله بن خصيف النعيمي.

وظفر "اي اس تبر" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي باللقب الذهبي للأمهار 2 و3 سنوات، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الذهبي "شعلان الزبير" للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما حل ثالثاً ونال البرونز "ام زد اديب" لخليفة النعيمي.

وأكمل "دي شرار" ثلاثية مربط دبي، بحصوله على اللقب الذهبي لبطولة الفحول، ونال "الأريام برجس" المركز الثاني واللقب الفضي، وحصل على المركز الثالث واللقب البرونزي "دي جبران" لمربط الفلاح.

وسبقت أشواط البطولات، المنافسات التأهيلية للفحول، وتصدر "دي شرار" لمربط دبي، فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق "ب"، وحقق 92.20 نقطة، وجاء في المركز الثاني "جميل البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وسجل 91.80 نقطة، فيما حل ثالثا "فخر البطين" لأحمد راشد المهيري ونال 91.60 نقطة.

وحصل "عنيد الهواجر" لغانم الهاجري على المركز الأول في القسم "ج" آخر الأشواط التأهيلية للبطولة، وحقق 92.00 نقطة، كما نال جائزة أفضل رأس في فئة الفحول، وجاء في المركز الثاني "دي جبران" لمربط الفلاح وسجل 91.50 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى "مراد الزبير" لعبد الله يوسف الفضلي وحصل على 91.10 نقطة.