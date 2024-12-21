انطلاق بطولة الفجيرة للترويض في قلعة الفجيرة غداً



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق بطولة الفجيرة للترويض «الدريساج»، غداً الأحد، في ميدان قلعة الفجيرة. وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قلعة الفجيرة، عن انتهاء تحضيراتها واستعدادها خلال الأشهر الماضية، لتنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي.

وتستقطب البطولة مشاركة 60 فارساً من مختلف إسطبلات ومرابط الفروسية من حول العالم، وتحظى بحضور جماهيري غفير من داخل الدولة وخارجها، ويُحكّم في منافسات البطولة نخبة من الحُكّام العرب والأجانب المتخصصين.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، في كلمته في المؤتمر الصحافي، إنَّ البطولة تقام للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتهدف إلى زيادة وتنويع أنشطة الفروسية بالإمارة، والاهتمام بالرياضات التراثية، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة المنافسات الدولية في هذا المجال.

وتحظى البطولة بإقبال كبير من الفرسان من مختلف إسطبلات الدولة وخارجها، وهي رياضة أولمبية، تعكس قدرة الفارس على التحكم في الخيل وترويضه، ويتبارى فيها المتنافسون لعرض مهاراتهم في ترويض الخيول المشاركة.

من جانبه، قال علي مصبح الكعبي رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، إن البطولة تواصل استقطاب المشاركين من مختلف دول العالم، حيث يتنافسون على المراكز الأولى، والجوائز القيمة التي تقدمها البطولة، وتصل إلى 150 ألف درهم إماراتي.

على جانب آخر، تواصلت مساء الجمعة، منافسات بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل، الذي اشتمل على الأشواط التأهيلية التي خصصت لتكملة أشواط الأفراس، ثم أعقبتها أشواط الخيول الذكور بمختلف الأعمار.

وشهدت الفعاليات تنافساً قوياً بين الخيول، بهدف التأهيل للمنافسات النهائية على ألقاب هذه البطولة الدولية، وحققت المهرة «جارين الزبير» للشيخة نور بنت خالد بن عبد الله آل ثاني، أعلى معدل خلال المنافسات، كما نالت جائزة أفضل رأس وعنق ضمن فئة الأفراس، ونال «إي إس تبر» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، جائزة فئة الأمهار عمر 2 و3 سوات، فيما نال نفس الجائزة فئة الأمهار أعمار السنة «ع ج عارم» لعبد الله راشد بن خصيف.

وتتميز بطولة الفجيرة الدولية بتخصيص جائزة أفضل رأس وعنق للفئات الست، الأمر الذي يمنح المزيد من الإثارة والتنافسية خلال الأشواط التأهيلية، بجانب جوائز الخيول الفائزة بالمراكز الأولى.

وجاءت تألق «جارين الزبير» في مستهل الفعاليات، بعد أن أحرزت المركز الأول في القسم «ج» للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وسجلت 92.80 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «استونيا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، وحققت 92.40 نقطة، فيما حلت ثالثة «ماسة الهواجر» لغانم الهاجري، ونالت 91.90 نقطة.

وافتتح أشواط الخيول الذكور المهر «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، بإحراز المركز الأول في القسم «أ» للأمهار عمر سنة، وحقق 91.60 نقطة، تلاه في المركز الثاني «ع ج عارم» لعبد الله راشد بن خصيف النعيمي، وسجل 91.20 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «س س مسك» لسلطان محمد اليحيائي، وحصل على 91.00 نقطة.

وأحرز «فام فورتكس» لفيدريكو خوسيه جوردان، المركز الأول في القسم «ب»، محققاً 91.90 نقطة، وجاء في المركز الثاني «ريدان السديم» لمربط السديم، وحصل على 90.30 نقطة، بينما حل في المركز الثالث «الأريام همال» للشيخ راشد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ونال 90.20 نقطة.

ونال «دي مزيون» لمربط دبي صدارة القسم «ج»، وحقق 91.70 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «شرار المنهل» لفهد سالم الزعابي، وسجل 91.40 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى «حسيب الزبير» للشيخة مريم بنت أحمد بن عبد الله آل ثاني، وحصل على 90.90 نقطة.

وتصدر «إم زد اديب» لخليفة النعيمي، شوط الأمهار أعمار سنتين، وحقق 90.50 نقطة، تلاه في المركز الثاني «داحم الجواهر» لعبد الله عبد الرحمن البيضائي، ونال 90.40 نقطة، متفوقاً بفضل درجته في الهوية عن «إتش إيه المزاحم» لحمد محمد الحبسي، بعد أن تعادلا في معدل النقاط.

وحلق «إي إس تبر» للشيخ عبد الله بن ماجد آل مكتوم، بالمركز الأول للأمهار عمر 3 سنوات القسم «أ»، محققاً 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، وسجل 91.60 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «شعلان الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، وحصل على 91.50 نقطة.

واعتلى المهر «إتش إيه الشامخ» لحمد محمد راشد الحبسي، صدارة القسم «ب»، بعد أن تفوق في معيار الحركة، حيث تعادلا في النقاط، وفي درجة معيار الحركة، مع الوصيف «جي إس مرسال» لسعود الشريقي الكعبي، حيث نال كلاهما 91.30 نقطة، وحل في المركز الثالث «يزيد الباهية» لمحمد خلفان المعمري، وحصل على 90.60 نقطة.

واختتم «الأريام برجس» إسطبلات الأريام، فعاليات اليوم الأول، بالفوز بالمركز الأول في آخر الأشواط، الذي خصص للفحول عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ»، وحقق 92.00 نقطة، تلاه في المركز الثاني «إي إس وادي» للشيخ عبد الله القاسمي، وسجل 91.80 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «جيه إس السلطان» لمربط الجواهر، وحصل على 91.70 نقطة.