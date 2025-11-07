الفجيرة تشهد انطلاق النسخة العاشرة من «دولية الشباب للتنس»



تستضيف ملاعب نادي الفجيرة للتنس، الاثنين المقبل، منافسات بطولة الفجيرة الدولية للشباب للتنس، بنسختها العاشرة والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي وبالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس، وتحظى البطولة التي ستقام للشباب والشابات لأعمار تحت 18 سنة وتقام بتصنيف j 30 بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الطامحين للمنافسة على الفوز بالمراكز المتقدمة وتحسين تصنيفاتهم الدولية وستستمر المنافسات حتى17 نوفمبر الجاري، وتعد البطولتين الانطلاقة الرسمية لبطولات الشباب الدولية التي تقام في ملاعب التنس في الدولة في دبي والفجيرة.



بدوره، رحب ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس مدير البطولة، بضيوف الدولة المشاركين في الحدث، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم بالفوز والمشاركة الإيجابية، مثمناً اختيارهم المشاركة في البطولات التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس.



وأكد الأمين العام لاتحاد التنس، أن البيئة الرياضية المثالية لنادي الفجيرة للتنس ساهمت باستمرار تنظيم البطولة خلال السنوات الماضية بنجاح مستدام وأن وصولها للنسخة العاشرة يعكس قيمتها الفنية والتنظيمية، وكشف المرزوقي عن أن اتحاد الإمارات للتنس وفر أفضل سبل نجاح البطولة استناداً لخبرته التنظيمية في الجانبين الإداري والتحكيمي، مما يعطي البطولة رونقاً فنياً مميزاً، مشيداً بجهود الفجيرة باستدامة نجاح البطولات.



من جهته أكد عبدالغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، جاهزية النادي لاستقبال اللاعبين المشاركين في المنافسات، مشيراً إلى أن إدارة النادي تحرص على توفير أفضل سبل إقامة البطولة في أجواء مريحة للاعبين للمساهمة بخوض المباريات بشكل فني مميز.



وأكد بهروزيان، أن حرص اللاعبين من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولات التي ينظمها نادي الفجيرة للتنس بدعم من اتحاد الإمارات للتنس، أسهم بتطورها من موسم إلى آخر وجعل من الفجيرة مدينة مستدامة في رياضة التنس، وأن نجاحها خلال السنوات الماضية أسهم بتطويرها من موسم لآخر، كما أن هذه البطولات ستسهم تدريجياً بتطوير ثقافة ممارسة التنس في الفجيرة وستسهم أيضاً في اكتشاف مواهب جديدة.