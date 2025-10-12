فاشيرو يهزم ابن خالته.. ويتوج بلقب شنغهاي لتنس الأساتذة



توج فالنتان فاشرو من موناكو المصنف 204 عالمياً والصاعد من التصفيات بلقب دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة، بفوزه على ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش الرابع والخمسين 4-6 و6-3 و6-3 الأحد في المباراة النهائية. وأصبح فاشرو، البالغ من العمر 26 عاماً، اللاعب الأقل تصنيفاً يتوج بدورة من دورات ماسترز الألف نقطة، ماحياً إنجاز الكرواتي بورنا تشوريتش الذي توج بلقب دورة سينسيناتي الأمريكية عام 2022 عندما كان مصنفاً في المرتبة 152 عالمياً.

وحقق فاشرو الذي سيدخل قائمة الـ40 الأوائل في التصنيف العالمي غداً الإثنين، فوزه التاسع توالياً في دورة شنغهاي أمام ناظري الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، وبات أول لاعب من إمارة موناكو يفوز بإحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين.



وتابع فاشرو مغامرته الرائعة في الدورة بعدما أطاح على الخصوص الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور نصف النهائي وحرمه من مواصلة مشواره للتتويج بلقب الدورة للمرة الخامسة، وحسم النهائي الثالث في تاريخ دورات الماسترز للألف نقطة بين لاعبين غير مصنفين.

في المقابل، حقق ريندركنيش «30 عاماً» أفضل مشوار له في دورات ماسترز الألف نقطة، وسيصعد إلى المركز 28 في التصنيف العالمي، ما يجعله ثاني لاعب فرنسي خلف أوغو أومبير، آخر فرنسي وصل إلى نهائي دورة ماسترز للألف نقطة في نوفمبر 2024 باريس.



لكن ريندركنيش لن ينضم إلى غي فورجيه، سيدريك بيولين، سيباستيان غروجان، وجو ويلفريد تسونغا في قائمة الفائزين الفرنسيين لدورات ماسترز الألف والتي توج بها تسونغا للمرة الأخيرة في كندا عام 2014.

وفرض ريندركنيش أفضليته في المجموعة الأولى بعدما نجح في كسر ابن خالته في الشوط الثالث وتقدم 2-1 حتى حسمها في صالحه 6-4 في 41 دقيقة، لكن فاشرو رد التحية في الشوط الثامن من المجموعة الثانية وتقدم 5-3 قبل أن يحسمها 6-3 في 39 دقيقة.

وواصل فاشرو أفضليته وكسر إرسال ابن خالته في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم 1-0 ثم 2-0 قبل أن يفعلها مجدداً في الشوط التاسع ويحسمها في صالحه 6-3 في 54 دقيقة.