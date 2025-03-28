ديوكوفيتش يتأهل لقبل نهائي ميامي المفتوحة وسبالينكا في النهائي

بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش على بعد فوزين من حصد لقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية بعدما تغلب 6-3 و7-6 على سيباستيان كوردا في دور الثمانية ببطولة ميامي المفتوحة للتنس فيما تقدمت أرينا سبالينكا إلى نهائي فردي السيدات بفوزها 6-2 و6-2 على جاسمين باوليني.

وزأر ديوكوفيتش احتفالا بالفوز بعدما لعب إرسالا ساحقا ليحسم المباراة بينما قفز أندي موراي، منافسه السابق الذي انضم لفريقه التدريبي، من مقعده ليحذو حذوه.

وتأخر اللاعب الصربي الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 5-2 في المجموعة الثانية لكنه كسر إرسال منافسه الأمريكي الذي كان يرسل لحسم المجموعة متقدما 5-3 ونجح في الفوز بالمجموعة والمباراة بفضل ضربات إرساله القوية والدقيقة.

وأبلغ ديوكوفيتش شبكة (تنس تشانل) "كان إرسالي رائعا طوال البطولة، لكن اليوم على وجه الخصوص كنت في حاجة له في المجموعة الثانية في محاولتي للعودة في النتيجة.

"في الشوط الفاصل، كانت بضع نقاط هي الفارق، 5-4 ثم ضربة قوية وإرسال ساحق وأنا متقدم 6-4 لحسم المباراة".

و فاز التشيكي غير المصنف ياكوب منسيك على الفرنسي المصنف 17 أرتور فيس بنتيجة 7-6 و6-1 ليحجز مكانا في قبل النهائي ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 29 أو الأمريكي تيلور فريتز.

وفي منافسات السيدات، فازت سبالينكا، المصنفة الأولى في البطولة، بنسبة 77 بالمئة من نقاط إرسالها الأول وسددت ست ضربات إرسال ساحقة وأنقذت جميع نقاط كسر الإرسال الأربعة التي واجهتها واستغلت أربعا من فرصها الخمس لكسر إرسال منافستها خلال المباراة التي استمرت 71 دقيقة.

ولم تخسر اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء أي مجموعة في مبارياتها الخمس بالبطولة التي خاضتها بعدما حلت وصيفة لبطلة إنديان ويلز هذا الشهر.