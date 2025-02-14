أوستابنكو غاضبة من الجماهير في الدوحة بعد فوزها على أنس جابر

أبدت بطلة فرنسا المفتوحة السابقة إيلينا أوستابنكو غضبها من بعض الجماهير في بطولة قطر المفتوحة للتنس بسبب صيحات استهجان ضدها خلال مباراة دور الثمانية التي فازت فيها بسهولة 6-2 و6-2 على التونسية أنس جابر.

وتفوقت اللاعبة القادمة من لاتفيا (27 عاما) على منافستها بسرعتها الكبيرة وضرباتها المذهلة.

وستلتقي أوستابنكو مع إيجا شيانتيك الفائزة باللقب ثلاث مرات في الدور قبل النهائي اليوم الجمعة بعد فوز شيانتيك 6-2 و7-5 على إيلينا ريباكينا أمس الخميس.

وقالت أوستابنكو إن الأجواء العدائية من الجماهير حفزتها على الثأر لخسارتها في الدور الأول أمام أنس في بطولة أبوظبي المفتوحة الأسبوع الماضي.

وأطلقت أوستابنكو أربع ضربات إرسال ساحقة وكسرت إرسال منافستها خمس مرات بينما تمكنت أنس من كسر إرسالها مرة واحدة فقط في المجموعة الافتتاحية.

وقالت أوستابنكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "أعرف أن أنس هي لاعبتهم المفضلة وأنا أحترم ذلك لكن كما تعلمون بين ضربات الإرسال كان هناك صراخ وصفير، أعتقد أنه أمر غير محترم بعض الشيء ليس بالنسبة لي فقط. إذا حدث هذا لأي لاعبة أخرى أعتقد أنهم يجب أن يعيروا انتباها لهذا الأمر.

"أحترم أنس، وأحترم الجماهير، وأشعر أنهم في بعض اللحظات كانوا يحفزونني بشكل أكبر وكنت ألعب بشكل أفضل لذلك أعشق هذا النوع من المباريات".

وفي كلمتها أمام الجماهير في الملعب بعد فوزها قالت أوستابنكو "أنس تمثل لاعبات الشرق الأوسط بشكل رائع. حققت إنجازات مذهلة في عالم التنس لكنكم جعلتموني أشعر بالغضب وأصبحت أكثر دافعية وحماسا".

وتتفوق أوستابنكو 4-صفر في سجل المواجهات المباشرة أمام شيانتيك إذ تغلبت عليها آخر مرة في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة 2023 وكانت في قمة مستواها في الدوحة إذ هزمت المصنفة الرابعة جاسمين باوليني 6-2 و6-2 قبل فوزها على أنس.