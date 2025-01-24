ديوكوفيتش ينسحب للإصابة ليضع زفيريف في نهائي أستراليا المفتوحة

انسحب نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة بعد خسارة المجموعة الأولى في قبلالنهائي 7-6 أمام ألكسندر زفيريف اليوم الجمعة، ليتأهل اللاعب الألماني إلى نهائيبطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة، ويستمر انتظار الصربي للفوز بلقبه 25 فيالبطولات الأربع الكبرى.

ويلتقي زفيريف في النهائي مع الفائز من مواجهة يانيك سينر وبن شيلتون فيقبل النهائي الآخر، سعيا للفوز بأول ألقابه في البطولات الكبرى، لكن ديوكوفيتشسيظل متعادلا مع مارجريت كورت في عدد الألقاب الكبرى البالغ 24 لقبا حتى بطولةفرنسا المفتوحة على الأقل.

وأثيرت الشكوك حول إصابة ديوكوفيتش في الفخذ الأيسر بعد فوزه الصعب في دورالثمانية على كارلوس ألكاراز بعدما طلب وقتا مستقطعا طبيا طويلا للعلاج بعدالمجموعة الأولى أمام اللاعب الإسباني.

وغاب الصربي (37 عاما) عن التدريبات عشية مباراة قبل النهائي، ودخل إلىملعب رود ليفر اليوم مع أربطة حول فخذه.

ولم تكن هناك أي مؤشرات على أن ديوكوفيتش يعاني حتى وقت متأخر من المجموعة،عندما بدأ يتحرك ببطء ملحوظ بين النقاط ويتذمر محبطا في منطقة اللاعبين.

وخسر شوطين متتاليين بعدما سدد ضربة أمامية قوية ارتطمت في الشبكة، وسارعلى الفور نحو زفيريف لمصافحة وعناق اللاعب الألماني، ما جعل الجمهور في حالة ذهول.

ورفع ديوكوفيتش إبهامه نحو المدرجات والحزن يظهر على وجهه، وصفق للجماهيرلكنها أطلقت صيحات استهجان على الفائز باللقب عشر مرات.

وقال ديوكوفيتش لاحقا إنه كان يحاول علاج تمزق في العضلات، وكان يعاني منألم متزايد مع تقدم المجموعة.

وأبلغ الصحفيين "كنت أعلم أنه حتى لو فزت بالمجموعة الأولى، فسأواجهمعركة شاقة للحفاظ على لياقتي البدنية بما يكفي لمجاراته في تبادل الضربات، كماتعلمون، لمدة لا يعلمها إلا الله، ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات.

"لا أعتقد أننيكنت قادرا على القيام بالأمر لسوء الحظ".

* "أظهروا بعضالاحترام"

قال زفيريف أيضا إنه تفاجئ بانسحاب ديوكوفيتش، لكنه لاحظ تراجع مستوى حركةاللاعب الصربي في الشوط الفاصل.

وأضاف "أعتقد أن مستوى المجموعة الأولى كان عاليا.

"بالطبع هناكبعض الصعوبات.. في الشوط الفاصل لم يكن يتحرك ورأيته يعاني بشكل أكبر".

وانتقد زفيريف أيضا بعض الجماهير بسبب صيحات الاستهجان ضد ديوكوفيتش، الذيهيمن على البطولة الكبرى الافتتاحية للموسم منذ فوزه بأول لقب له في ملبورن باركفي عام 2008.

وقال زفيريف في مقابلة على أرض الملعب "أعرف أن الجميع دفعوا ثمنالتذاكر ويأملون في رؤية مباراة رائعة من خمس مجموعات.

"لكن نوفاكديوكوفيتش شخص منح هذه الرياضة حياته بأكملها على مدى 20 عاما.

"لقد فاز بهذهالبطولة رغم إصابته في البطن وفاز بها رغم إصابته في أوتار الركبة، لذا أرجو أنتظهروا بعض الاحترام".

ويمثل الفوز في قبل النهائي دفعة كبيرة لآمال زفيريف في الفوز بأحد الألقابالكبرى أخيرا، بعدما فشل في الفوز أمام ألكاراز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحةالعام الماضي، وفقد تقدمه بمجموعتين قبل الخسارة أمام دومينيك تيم في نهائي أمريكاالمفتوحة 2020.

وكان زفيريف (27 عاما) مرشحا للنجاح في البطولات الكبرى منذ أن كان لاعباشابا، لكن محاولاته اصطدمت بلاعبين أمثال ديوكوفيتش، والثنائي المعتزل روجر فيدررورافائيل نادال.

وكان زفيريف قويا في إرساله اليوم، وبدا سعيدا بالتبادلات الطويلة لاستنزافطاقة الصربي مع انتظار الوقت المناسب لاغتنام فرصته وحسم النقاط.

ورغم فشله في استغلال جميع نقاط كسر الإرسال الخمس التي أتيحت له أمامديوكوفيتش، فإن زفيريف كان صلبا للغاية في الشوط الفاصل.

ولعب ضربة أمامية قوية على الخط ليصبح على بعد نقطة من حسم المجموعةبالضربة الناجحة رقم 24، قبل أن يودع ديوكوفيتش البطولة بشكل صادم بعد عام منخسارته المفاجئة أمام سينر في قبل النهائي.