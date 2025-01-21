الإسبانية باولا بادوسا تنهي انتصارات جوف وتصعد لقبل نهائي بطولة أستراليا للتنس

واصلت الإسبانية باولا بادوسا مغامرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة أسترالية المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

وتغلبت بادوسا على الأمريكية كوكو جوف بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بدور الثمانية للمسابقة، المقامة حاليا بمدينة ملبورن الأسترالية، لتبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة في مسيرتها بالمسابقات الأربع الكبرى.

وأوقفت بادوسا انتصارات جوف، المصنفة الثالثة للبطولة، التي استمرت على مدار 13 مباراة متتالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأنهت جوف الموسم الماضي على أفضل وجه، عقب تتويجها بلقب البطولة الختامية للسيدات، ثم فازت بجميع مبارياتها الخمس التي خاضها بكأس يونايتد، مطلع هذا الموسم، والتي كان من بينها الفوز على البولندية إيجا شفيونتيك.

وضربت اللاعبة الإسبانية موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا، التي تقام في وقت لاحق اليوم بدور الثمانية.

وكانت بادوسا تخشى أن تضطر للاعتزال العام الماضي بسبب معاناتها من مشكلة مزمنة في الظهر، لكنها أنهت الموسم بقوة، وبلغت دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، وحققت الآن مستوى جديدًا هنا.

وصرحت بادوسا عقب المباراة "لقد دخلت اليوم وأنا أرغب في تقديم أفضل ما لدي، وأعتقد أنني نجحت في ذلك".

وأضافت "كانت كوكو في البداية تقدم أداء مجنونا، لكنني فخورة للغاية بالمستوى الذي قدمته اليوم".

وأوضحت "قبل عام كنت هنا وكان ظهري يؤلمني ولم أكن أعرف ما إذا كان يتعين علي اعتزال هذه اللعبة والآن أنا هنا ألعب ضد الأفضل في العالم. لقد فزت اليوم وأنا في الدور قبل النهائي. لن أفكر مطلقا في أنه بعد عام سأكون هنا أم لا".

من جانبها، أبدت جوف أسفها على خسارة المباراة، التي ارتكبت خلالها 41 خطأ غير مبرر، لكنها كانت فلسفية في تصريحاتها، حيث قالت "كانت باولا تلعب بشكل رائع. ربما كانت بعض اللحظات في المجموعة الأولى تسير في صالحي،وكان من المحتمل أن تكون النتيجة مختلفة في المجموعة الأولى".

كشفت اللاعبة الأمريكية "أعتقد أن الأمر يتطلب الكثير من العمل. من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل، لكنني لست محطمة تمامًا. إنني أتطلع للكثير. ورغم خسارتي اليوم، أشعر بأنني في مسار تصاعدي".