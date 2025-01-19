تغريم ميدفيديف 76 ألف دولار بسبب سوء التصرف في ملبورن

تم تغريم دانييل ميدفيديف بجزء كبير من جائزة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب تصرفه غير الرياضي في أولى البطولات الأربع الكبرى للعام، بما في ذلك تحطيم مضربه في الدور الأول.

وضرب اللاعب الروسي (28 عاما) مضربه في الشبكة خمس مرات عندما بلغ إحباطه ذروته خلال فوزه الافتتاحية في البطولة على التايلاندي المشارك ببطاقة دعوة كاسيديت سامريج يوم الثلاثاء الماضي.

وتعرض ميدفيديف لعقوبة خصم نقطة خلال هزيمته في خمس مجموعات في الدور الثاني أمام الأمريكي ليرنر تيان في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي بعد أن ألقى معداته باتجاه خط التماس. ثم غاب عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ودفعت الحادثتان منظمي البطولة الكبرى إلى فرض غرامة مالية عليه بإجمالي 76 ألف دولار. ويحصل اللاعبون الذين يصلون للدور الثاني على نحو 123 ألف دولار.

وحصد ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة 2021، أكثر من 45 مليون دولار من جوائز مالية خلال مسيرته.