«سارقة المناشف» تحصل على هدية تذكارية تحمل اسمها في ويمبلدون

خلال أسبوعين من المنافسات في بطولة ويمبلدون للتنس التقطت عدسات الكاميرات في أكثر من مناسبة صوراً للبولندية إيجا شيانتيك وهي تكدس عشرات المناشف الرسمية في حقائبها لتصبح هدفا للتندر ويطلق عليها "سارقة مناشف ويمبلدون تضرب من جديد!".

والسبت، احتفت بطولة ويمبلدون بحب شيانتيك للمناشف بإهداء البطلة الجديدة نسخة شخصية مميزة.

وبعد فوزها الساحق على أماندا أنيسيموفا بنتيجة 6-صفر و6-صفر في النهائي، أكملت شيانتيك مهامها الإعلامية ثم وقفت لالتقاط صورة وهي تحمل منشفة كتب عليها "ملكية خاصة لإيجا شيانتيك بطلة ويمبلدون".

وكتب مسؤولو ويمبلدون على حساب البطولة في منصة إكس إلى جانب صورة لشيانتيك مبتسمة "احتفظي بهذه النسخة للأبد".

وكانت شيانتيك قد قالت عقب فوزها في الدور الأول إن لاعبات التنس يحبون المناشف.

وأضافت إنه موضوع لم يتحدث عنه أحد من قبل.

"في كل مرة أعود فيها من إحدى البطولات الأربع الكبرى يكون لدي ما يقرب من عشرة أصدقاء وعشرة من أفراد عائلتي يريدون المناشف. لذا اعتذر منكم يا رفاق وأيضا من مسؤولي ويمبلدون. لا أعلم إن كان من حقي أن أفعل ذلك".