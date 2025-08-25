إيلا أول فلبينية تتأهل للدور الثاني في بطولة كبرى للتنس

أصبحت ألكسندرا إيلا أول لاعبة فلبينية تفوز بمباراة في القرعة الرئيسية بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس في عصر الاحتراف، بعد فوزها على المصنفة 14 كلارا تاوسون في مفاجأة مذهلة بالدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة أمس الأحد.

وانفجرت إيالا في البكاء وسط دعم قوي من الجماهير عندما نجحت في تعويض تأخرها بشكل مذهل 5-1 في المجموعة الثالثة لتهزم اللاعبة الدنمركية 6-3 و2-6 و7-6 بعدما أرسلت تاوسون مرتين للفوز بالمباراة.

وقالت إيلا للصحفيين "هذا يعني الكثير وأعتقد أنكم تستطيعون رؤية ذلك من خلال رد فعلي. كل شيء جعل الأمر مميزا للغاية - من منافستي في المباراة (كلارا) للجماهير، كان الأمر مذهلا. أنا محظوظة جدا لكوني أول من يفعل ذلك. أفتخر كثيرا بتمثيل بلدي.

"أنا محظوظة جدا لأنني أصبحت أول من يفعل هذا. إنه يجعل ما أفعله أكبر مني بكثير ويضفي عليه معنى".

ولا تُعد اللاعبة (20 عاما) غريبة عن اللحظات الكبيرة في فلاشينج ميدوز، بعد أن صنعت التاريخ عام 2022 كأول فلبينية تفوز بلقب فردي الناشئات في بطولة كبرى.

وأصبح اليوم تاريخيا لمنطقة جنوب شرق آسيا بفوز جانيس تين، التي باتت أول إندونيسية منذ 22 عاما تفوز بمباراة في بطولة كبرى.

وتغلبت تين على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة 24، بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4 وستواجه البريطانية إيما رادوكانو في الدور الثاني.

وقالت تين "أشعر بالفخر لتحقيق هذا الإنجاز لبلدي. أتمنى أن يُلهم ظهوري هنا المزيد من لاعبي التنس مثل الأطفال الصغار للعب هذه الرياضة وأن يؤمنوا بقدرتهم على المشاركة هنا أيضا".

وقالت إيلا إن النجاح إلى جانب تين جعل إنجازها أكثر أهمية.

وأضافت "سعيدة جدا برؤية تقدم رياضة التنس في جنوب شرق آسيا بشكل عام. أعرف تين منذ زمن طويل، لذلك أنا سعيدة لأجلها. أنا سعيدة بظهور لاعبات من هذه المنطقة والبدء في تحقيقهن للنجاح".

وتسعى إيلا إلى مواصلة زخمها في مباراة الدور الثاني بعد غد الأربعاء ضد الإسبانية كريستينا بوكسا أو الأمريكية المتأهلة من التصفيات كلير ليو.

وأضافت "أعتقد أن مفتاح مباراتي القادمة هو اللعب بنفس العقلية وذات القتال. أركز حاليا على التعافي. كانت مباراة صعبة للغاية لكنني أعتقد أن هذا سيساعدني على المدى البعيد".