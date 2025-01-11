زفيريف يبحث عن أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى

يأمل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف في الفوز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تبدأ منافستها غدا الأحد، كما استمتع أيضا بتبادل ودي للآراء مع منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش حول هذه القضية.

واقتحم ديوكوفيتش، الذي يسعى للتتويج بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، المؤتمر الصحفي الخاص بزفيريف أمس الجمعة.

وقال ديوكوفيتش للاعب الألماني: "نحن نعلم أنك تحب الكون وأنظمة الكواكب. هل يمكنك أن تخبرنا ما الذي يجذبك في موضوع استكشاف الفضاء؟"

ورد زفيريف :"أحاول اكتشاف المجهول"، ليوجه ديوكوفيتش سؤالا له قائلا :" هل تعتقد أن الإجابة على الفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى يوجد في الفضاء؟"

ورد زفيريف مازحا: "أعتقد أن الإجابة على الفوز ببطولة كبرى هو أن تسمح لي بالفوز بواحدة."

ووصل زفيريف، الفائز بالأولمبياد في 2021 والفائز مرتين بالبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، إلى نهائي بطولتين كبيرتين، ولكنه خسر كل منهما في خمس مجموعات، في بطولة أمريكا المفتوحة في 2020 أمام النمساوي دومينيك ثيم، وفي بطولة فرنسا المفتوحة 2024 أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

وستكون فرصته التالية في ملبورن، حيث سيبدأ مسعاه مساء الأحد أمام الفرنسي لوكاس بويلي، المصنف 104 على العالم والمشارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، والذي وصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة ملبورن في 2019.

وكانت أفضل إنجازات زفيريف في بطولة أستراليا المفتوحة هو الوصول للدور قبل النهائي أيضا في 2020 وفي العام الماضي.

وقال زفيرف /27 عاما/ : "أعتقد أن الجميع يعرف ما الذي أسعى إليه. الكل يعرف هدفي وأحلامي، أيس كذلك؟ هو الفوز".

وأضاف: "عندما تشارك في بطولة كبرى كمصنف ثاني على العالم، يجب أن تكون لديك عقلية: أريد الفوز باللقب. هذه هي عقليتي".

وقال زفيريف إنه يدرك إن قرعته تعتبر سهلة نسبيا، لكنه أصر على أنه "يجب أن أركز على المباريات"، لأن لديه تاريخ في خوض مباريات تتجه إلى خمس مجموعات في الجولات الأولى بالبطولات الكبرى.

ويمكن لزفيريف أن يواجه ديوكوفيتش، الفائز باللقب 10 مرات، أو ألكاراز في الدور قبل النهائي. وقد يتواجد الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم وحامل اللقب، في المباراة النهائية يوم 26 يناير، وحرص زفيريف على وصف سينر بأنه المرشح الأبرز لنيل اللقب.

وقال زفيريف إنه تعافى تماما من الإصابة في الذراع التي أزعجته في بطولة كأس الاتحاد الأخيرة. وكان هذا واضحا للغاية عندما لعب في مباراة استعراضية أمام ديوكوفيتش يوم الخميس الماضي.

وقال إنه يخطط لأن يكون أكثر شجاعة وشراسة في اللحظات الحاسمة، وهو أمر رحب به الألماني بوريس بيكر، اسطورة التنس، والمصنف الأول على العالم سابقا والفائز بست ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وقال بيكر، الذي يعمل كمحلل لشبكة "يورو سبورت" :" لن تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى، إذا أصبحت أكثر سلبية. تأمل أن يخطئ منافسك الكرة- هذا ببساطة لن يحدث".

وأكد :"يجب أن يفوز باللقب معتمدا على قوته الشخصية".