سليماني يوقف انتصارات سان جيرمان

المصدر: رويترز

أحرز البديل إسلام سليماني هدفا في الشوط الثاني ليقود موناكو للتعادل 3-3 مع باريس سان جيرمان المتصدر، ويتسبب في إيقاف انتصارات حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

ومنح نيمار التقدم بهدف لسان جيرمان لكن موناكو، الذي كان يخوض مباراته الأولى في المسابقة تحت قيادة مدربه الجديد روبرت مورينو، رد بهدفين عن طريق جلسون مارتينز ووسام بن يدر.

وأدرك سان جيرمان التعادل 2-2 بعد هدف من فود بالو-توري بطريق الخطأ في مرماه، ثم سجل نيمار هدفه الثاني ليمنح ناديه التقدم قبل أن يسجل سليماني ويتعادل مرة أخرى.

وأصبح رصيد سان جيرمان 46 نقطة من 19 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي خاض 20 مباراة. ويأتي موناكو ثامنا وله 29 نقطة من 19 مباراة.

وتوقفت سلسلة من ستة انتصارات متتالية لسان جيرمان، وتقدم نانت إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة بعد الفوز بهدفين دون رد على سانت إيتيان.