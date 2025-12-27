إطلاق البرامج التدريبية بمركز الفجيرة للمغامرات



أكد عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، أن المركز أطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجالات المغامرات والقيادة الجبلية، بعد استكمال إجراءات الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للتسلق والرياضات الجبلية (UIAA)، واعتماد منهج يلائم بيئة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.



وقال: «هذه الخطوة تمثل بداية تأسيس أول أكاديمية مغامرات متخصصة في الشرق الأوسط، بهدف تمكين الكفاءات المحلية وتأهيل مرشدين محترفين وفق المعايير العالمية».



وأضاف زين الدين أن البرنامج، الذي انطلق في الأول من ديسمبر 2025، شهد إقبالاً كبيراً من داخل الدولة ودول الخليج، مشيراً إلى وجود قائمة انتظار طويلة من السعودية، وعُمان، والبحرين، والأردن، إضافة إلى متدربين من مختلف إمارات الدولة.



وأوضح: «نحرص على جودة التدريب من خلال حصر المشاركة بثمانية متدربين فقط في كل دورة، مع تنظيم دورة جديدة كل أسبوعين لضمان المتابعة الدقيقة وصقل المهارات بشكل مكثف».



وأشار مدير المركز إلى أن البرنامج يتضمن ثلاث مراحل أساسية للحصول على شهادة «مهارات القائد الجبلي» المعتمدة دولياً، وتشمل: مدخل إلى عالم القيادة الجبلية، مهارات التعايش والإسعافات الأولية والبيئة الجبلية والنباتات المحلية، إضافة إلى المهارات المتقدمة في القيادة الجبلية وإدارة المخاطر. وقال: «هذه الشهادة معترف بها دولياً، وتتيح للحاصلين عليها ممارسة النشاط المهني في مختلف دول العالم، ما يجعل مركز الفجيرة للمغامرات الجهة الوحيدة في المنطقة القادرة على تقديم هذا المستوى من التأهيل بكوادر وطنية».



وأوضح زين الدين أن المركز يقدم تدريبات عملية في رياضات المغامرات، تشمل التسلق، والمسير الجبلي، والتعايش مع الطبيعة، والإسعافات الأولية الجبلية، بالتعاون مع جهات دولية متخصصة، إلى جانب منصة إلكترونية توفر مراجع وكتباً تدريبية، من بينها أول كتاب عربي متخصص صادر عن الجمعية الدولية للرياضات الجبلية والمغامرات.



واختتم قائلاً: «نحن نعمل على تأسيس بيئة احترافية للمغامرات في الدولة، وبناء جيل قادر على تمثيل الإمارات في هذا القطاع وفق أرقى المعايير الدولية، تمهيداً لإطلاق الأكاديمية المتخصصة خلال المرحلة المقبلة».