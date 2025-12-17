عداءة أسترالية تصنع التاريخ في ماراثون الجليد



كتبت الأسترالية كاثرين دريسديل اسمها في سجلات التاريخ، بعد أن باتت أول سيدة تفوز بماراثون أنتاركتيكا الجليدي، وذلك في النسخة العشرين من الحدث، الذي يعتبر أصعب سباق تحمل في تاريخ الرياضة.



وتجمع عداؤون من 20 دولة حول العالم في نقطة بداية السباق، الذي جرى على نهر يونيون الجليدي على بعد حوالي 900 كيلو متر من مركز القطب الجنوبي.



ونجحت دريسديل البالغة من العمر 35 عاماً في التوفق على منافسيها، بعد أن قطعت مسافة الماراثون البالغة 42.5 كيلو متراً في 3 ساعات و48 دقيقة و43 ثانية، لتدخل تاريخ الرياضة بإنجاز غير مسبوق.