لاعب يحرق يده عمداً بعد خسارة مباراة مهمة



أثار كاميرون مينزيس نجم «رمي السهام» موجة من الحيرة والاستغراب بعد تصرف غير مسبوق، حيث قام اللاعب بحرق يده عقب خسارته مباراة الجولة الأولى من بطولة العالم لرمي السهام.

وأظهرت مشاهد يد مينزيس المصابة، وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن هذه الإصابة ناتجة عن لحظة الغضب التي اجتاحته بعد الخسارة حيث قام بالضرب على طاولة موجودة أمامه، إلا أنه تبين لاحقاً أن الإصابة مصدرها حرق ناري.



وأظهرت لقطات اللاعب وهو يتوجه إلى ألعاب نارية في الصالة التي شهدت البطولة، ويضع يده عليها في محاولة منه لإطفائها من غير سبب منطقي، وانتهى الأمر بحرق اللاعب يده ونقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.



واعتذر مينزيس لاحقاً عن تصرفه، قائلاً إنه كان يعاني نفسياً بسبب حزنه على عمه الذي رحل قبل أيام قليلة.