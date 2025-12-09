«لصة بطاقات الائتمان» تعود لمنتخب فرنسا



تعود لاعبة البياثلون الفرنسية جوليا سيمون، التي تم إدانتها بسرقة بيانات بطاقة ائتمان من زميلتها في الفريق وأخصائية العلاج الطبيعي، للمشاركة في كأس العالم هذا الأسبوع بعد إيقاف قصير.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للتزلج في وقت متأخر من أن بطلة العالم عشر مرات أُدرجت ضمن تشكيلة بلادها بكأس العالم الثانية لهذا الموسم في هوخفيلزن بالنمسا، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وإذا شاركت في الفعاليات، ستكون هذه هي أول منافسة لها هذا الموسم، والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بميلانو/كورتينا في فبراير المقبل.



وكانت سيمون، الفائزة بكأس العالم لموسم 2022 / 2023، قد اعترفت بأنها استخدمت بيانات بطاقة ائتمان مسروقة تخص زميلتها في الفريق جوستين برايساز-بوشيه وأخصائية العلاج الطبيعي في الفريق لشراء سلع عبر الإنترنت.



وتم إصدار الحكم عليها في 24 أكتوبر الماضي، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين فرض الاتحاد الفرنسي حظراً عليها، مع وقف التنفيذ جزئياً، ما يعني أنها تستطيع المشاركة في النمسا.