نوريس من أبوظبي: فخور بإحراز اللقب الأول للفورمولا 1 في مسيرتي



عبّر البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2025، عن فخره بما حققه من إنجاز بتتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، مؤكداً أن مشاعره لا توصف بعد أن حسم اللقب في الجولة الأخيرة من البطولة في أبوظبي. وحل نوريس ثالثاً في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم لعام 2025، ما منحه اللقب الأول في مسيرته بعد منافسة مع ماكس فيرستابن، وأوسكار بياستري.



وقال نوريس في تصريحاته عقب نهاية السباق على حلبة مرسى ياس بأبوظبي: «إنه شعور لا يصدق، لقد كان موسماً طويلاً واستمتعت به للغاية، أشكر عائلتي، ووالدي ووالدتي اللذين دعماني كثيراً، وأشكر الفريق الذي قدم لي كل المساعدة لتحقيق هذا اللقب».



وأصبح نوريس السائق البريطاني الـ11 في تاريخ الفورمولا 1 الذي يتوج ببطولة العالم، بعد أن أنهى الموسم برصيد 423 نقطة بفارق نقطتين أمام بطل العالم 4 مرات، ماكس فيرستابن «421 نقطة». وأضاف: «أهنئ فيرستابن وبياستري أيضاً لأنهما كانا منافسين قويين على مدار الموسم، وكان شرفاً لي أن أخوض هذه المنافسة معهما».



وأوضح نوريس أنه كان يفكر كثيراً في لقب البطولة على مدار مرحلة السباق الأخيرة في أبوظبي، وواصل الضغط حتى اللفات الأخيرة بعدما تراجع إلى المركز الثالث عقب انطلاقه ثانياً على شبكة الانطلاق، معرباً عن سعادته بحصول ماكلارين على لقب السائقين والصانعين لأول مرة منذ سنوات طويلة.