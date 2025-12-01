بحضور سلطان بن حمدان.. «مزدلفة» تحلق بالسيف الذهبي لجائزة زايد الكبرى للهجن 2025



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختُتمت اليوم الاثنين، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2025، التي أقيمت على مدار 8 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والخمسين.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الختامي لأشواط الحول والزمول، بحضور جمع غفير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن بالدولة.



وعانقت «مزدلفة» الناموس وأهدت شعار مانع علي حماد الشامسي السيف الذهبي لجائزة زايد الكبرى للهجن، في شوط الحول المفتوح، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، وللعام الثاني على التوالي يفوز شعار الشامسي بسيف الجائزة.

وتألقت «مزدلفة» بشكل لافت وخطفت الرمز الأغلى بعدما قطعت مسافة الشوط البالغة 6 كيلومترات في زمن قدره 8:53:60 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في ختام الجائزة، وحلت «التماس» بالشعار نفسه في المركز الثاني، وأهدت مالكها 2.5 مليون درهم، في حين جاءت «العين» في المركز الثالث، وأهدت مالكها حفيظ سعيد المري الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.



وشهد اليوم الختامي من جائزة زايد الكبرى للهجن منافسة قوية من أغلب الشعارات المرشحة لنيل الناموس والرموز خلال أشواط الحول والزمول في الفترتين الصباحية والمسائية.

وفرض شعار الشامسي أفضليته في يوم الرموز الأغلى بعد أن حصد بندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، حيث حلق «صقر» بلقب الشوط وعبر خط النهاية بتوقيت زمني قدره 9:01:27 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «غصاب» لمحمد عبدالله سعيد علي، وثالثاً «سياف» لمحمد جار الله المري.



وأهدت «نثرية» شعار ناصر عبدالله المسند من الهجن القطري ناموس شوط الحول المحليات، ليحصد مالكها السيف الفضي، والجائزة مالية وقدرها 2 مليون درهم، وخطفت لقب الشوط في توقيت 9:00:07 دقيقة.

وذهب رمز الزمول المحليات إلى «كفو» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي الذي حصد شداد الشوط والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن فاز بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 8:59:83 دقيقة.



وفي أشواط فئة الإنتاج، التي أقيمت في الفترة الصباحية، نجحت «مضمونة» بشعار سعيد منانة غدير الكتبي في إهداء مالكها خنجر الحول المحليات الإنتاج، في حين حصد شعار مبارك خليفة بن ضبيب الشامسي بندقية الزمول المحليات الإنتاج بعد فوز «مياس» بلقب الشوط والمركز الأول، في حين حلقت «نشبة» لسلطان عبدالله حميد الخاطري بناموس وخنجر الحول المهجنات لفئة الإنتاج، أما رمز الزمول المهجنات الإنتاج فكان من نصيب «عنيد» لمنصور فيصل العجب الشهواني.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الفائزين بالرموز الغالية عقب ختام المنافسات، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي الهجن.