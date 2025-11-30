صراع على سيف جائزة زايد الكبرى للهجن غداً



يسدل الستار غداً على فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2025، حيث يشتد الصراع على أغلى الرموز التي يسعى ملاك الهجن إلى التتويج بها، وأبرزها السيف الذهبي، إلى جانب جائزته المالية وتبلغ 5 ملايين درهم، في أهم أشواط الجائزة وهو شوط الحول المفتوح، حيث يشهد اليوم الأخير من الجائزة إقامة 14 شوطاً، يحضر خلالها التنافس على 8 رموز، منها 4 رموز للحول والزمول لفئة الإنتاج. وكانت فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، قد تواصلت اليوم الأحد مع تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة 6 كلم في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.



وأقيمت منافسات فئة الحول والزمول على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية. وكسبت «الهدة» لمانع علي بن حماد الشامسي أول أشواط الفترة المسائية التي قطعت مسافة الشوط في 9:08:24 دقائق، بينما حلقت «الظبي» لمحمد هلال حربي الخييلي بلقب الشوط الثاني بزمن قدره 9:08:75 دقائق. وأهدى «الظبي» سالم حمد سليم العويسي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:13:12 دقائق، بينما تألق شعار منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي في الشوط الرابع عبر «فريح» الذي نجح في التفوق على منافسيه وأنهى الشوط في 9:17:42 دقائق.



وأسفرت بقية الأشواط الـ12 عن فوز كل من «رحاب» لسعيد جابر عبدالله محمد، و«النصيبا» للمالك السابق نفسه، و«مهرة» لماجد سالمين كردوس العامري، و«زاهي» لفهد حصين بن فهد النعيمي، و«مرعوشة» لسعيد جابر عبدالله محمد، و«القاهرة» لحميد سعيد عامر النيادي، و«الفائزة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، و«النايفة» لعلي لاحج الحلامي.