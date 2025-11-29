شعار مرخان الكتبي يتألق بـ 3 رموز للثنايا في جائزة زايد الكبرى للهجن



تواصلت بنجاح فعاليات مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن 2025 على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، حيث أقيمت اليوم، السبت، منافسات سن الثنايا لمسافة 6 كيلومترات بمشاركة كبيرة لمطايا هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، إلى جانب جمع كبير من عشاق ومحبي رياضة الهجن.

وتألقت مطايا شعار محمد سلطان مرخان الكتبي خلال منافسات الثنايا في الفترة المسائية التي 4 رموز المخصصة للثنايا في الأشواط الأربع الرئيسة الأولى، حيث حصد الشعار 3 رموز من الـ4 المخصصة للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات.



وكانت أول الرموز لشعار الكتبي عن طريق «المدينة» التي فازت بكأس الثنايا الأبكار في شوط المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:57:47 دقيقة. وأهدى «مبشر» شعار محمد سلطان مرخان الكتبي، الرمز الثاني، بندقية القعدان في شوط المفتوح، حيث تمكن من احتلال المركز الأول، وسجل زمناً قدره 8:54:43 دقيقة.

وفازت «وسم» بنفس الشعار بالرمز الثالث، حيث حصد كأس الأبكار في شوط المحليات، وأنهت مسافة الشوط في 8:58:10 دقيقة.



وأهدى «مهول» مالكه معضد محمد هلال المزروعي، ناموس، وآخر رموز الثنايا، وحصد الشداد في شوط القعدان المحليات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9:07:23 دقيقة. وأسفرت باقي الأشواط التي شهدت صراعاً قوياً على نيل المركز الأول، فوز كل من «صناعة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي ومزون لنايل راشد سيف الشامسي، و«هملول» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«عزام» لعلي سلطان بالرشيد الكتبي، و«وعد» لناصر حسين المري، و«مراسيم» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«المشخص» لفهد حصين النعيمي.



وكانت الفترة الصباحية شهدت التنافس على رموز الثنايا في فئة الإنتاج، حيث توجت «شواهين» لمحمد مسلم بن بخيت الراشدي، بناموس الأبكار محليات الإنتاج، وحلق «هملول» لإبراهيم علي بن شطيط الوهيبي، ببندقية الثنايا القعدان محليات إنتاج، وكسبت «براكة» لمحمد الحزمي بن قناص العامري، كأس الثنايا الأبكار مهجنات إنتاج، في الشوط الثالث، وحصد «برقان» لحارب محمد بن غنام الهاملي، شداد القعدان مهجنات الإنتاج.