بشعار «نجري للعون».. 10725 متسابقاً ومتسابقة في ماراثون زايد الخيري 2025 بأبوظبي



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أقيم صباح اليوم، السبت، بالعاصمة أبوظبي النسخة الرابعة والعشرون من سباق ماراثون زايد الخيري وسط مشاركة واسعة من جميع أفراد المجتمع والجنسيات ومختلف الفئات العمرية.



وأعطى الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان شارة بداية السباق الذي انطلق من أمام واحة الكرامة بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون. وشارك في سباق ماراثون زايد الخيري 2025 في نسخته الحالية 10725 متسابقاً ومتسابقة وأصحاب الهمم، وانطلق من أمام واحة الكرامة بالعاصمة أبوظبي، وصولاً إلى فندق إرث، حيث كانت البداية مع سباق الـ10 كيلومترات، تلاه سباق الـ5 كيلومترات، ثم سباق الـ3 كيلومترات.



ويخصص ريع ماراثون زايد الخيري الذي أقيم بشعار «نجري للعون»، ويحمل رسالة إنسانية تجسد قيم العطاء والتلاحم المجتمعي، لدعم ثلاثة برامج بحثية متقدمة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، فيما بلغ إجمالي جوائز السباق 1.5 مليون درهم.



وعبر مشاركون عن سعادتهم بالتواجد في الحدث الخيري الذي يتجدد كل عام، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الماراثون لأنه يحمل قيماً ومعاني إنسانية لمساعدة المحتاجين، وليس فقط مجرد سباق عادي، مشيرين إلى أن أجواء الماراثون أكثر من رائعة ومليئة بالطاقة والإيجابية، وما زاد روعتها أنها تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الرابع والخمسين.