حضور لافت للشباب والفتيات والأجانب في السباق التراثي بجائزة زايد الكبرى للهجن



شهد السباق التراثي ضمن فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، الذي أقيم، الجمعة، بأرضية ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، حضوراً لافتاً للشباب والفتيات والأجانب، وشارك في أشواط السباق التراثي البالغ عددها 15 شوطاً عدد كبير من الشباب والفتيات من أبناء الدولة، إضافة إلى مشاركين من المقيمين والأجانب، حيث خصصت اللجنة المنظمة شوطين للنساء، منهما شوط للأجانب، وشوط للشباب الأجانب.



ويعد السباق التراثي أحد الفعاليات المهمة على أجندة جائزة زايد الكبرى للهجن، ويتيح الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف إلى رياضة الهجن التراثية، وخصصت أشواط السباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً. وحصل علي عبيد هلال الخاطري على لقب الشوط الأول على ظهر المطية «لفان» التي حققت الفوز في نسخة العام الماضي من المهرجان، حيث قطعت مسافة الشوط في 3:02:46 دقيقة.



وحصد أحمد خلفان أحمد المزروعي على المركز الأول في الشوط الثاني على المطية «شاهين»، حيث أنهى الشوط في زمن قدره 3:05:29 دقيقة. وفازت البيلاروسية مارينا بانشانكا على ظهر المطية «سراب» في الشوط الثالث المخصص للنساء بمشاركة عدد من المتسابقات المقيمات الأجانب، حيث نجحت في السيطرة على السباق وعبر خط النهاية في زمن قدره 3:22:71 دقيقة. وتوجت ريم محمد عبد الله سالم بناموس الشوط الرابع المخصص للنساء على المطية «الشامخ» بتوقيت زمني قدره 3:07:55 دقيقة. وتصدر راشد سيف طناف الراشدي على المطية «الروضة» الشوط الخامس، في حين حصل على لقب الشوط السادس الكولومبي دافيد ألبيرتو على المطية «الشبابي».



وفاز مطر محمد الضبيعة الكتبي بالمركز الأول في الشوط السابع على المطية «الموج»، وغريب عبدالله مرخان الكتبي على المطية «الماهر» في الشوط الثامن، ومنصور إبراهيم هلال على المطية «عجيب» في الشوط التاسع، وحمد راشد لوتاه على المطية «هملول» في الشوط العاشر، والصغير سعيد المحرمي على المطية «مشيرب» في الشوط الـ11، وسعيد أحمد عبدالله بالرفيعة على المطية «سكر» في الشوط الثاني عشر، وعلي سهيل الفلاسي على المطية «الساعي» في الشوط الثالث عشر. وفاز بالسباق الآسيوي في الشوطين الرابع عشر والخامس عشر محمد بن عمير الراشدي على المطية «مكرم»، وروان سامر بن صلاح على المطية «العراف».