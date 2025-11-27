«تبيان» تحصد كأس الإيذاع الأبكار بجائزة زايد الكبرى للهجن



تواصلت، الخميس، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، التي تقام بأرضية ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن الإيذاع، لمسافة 6 كلم، وأقيمت في الفترة المسائية على مدار 14 شوطاً، منها 4 أشواط للرموز.



وأهدت «تبيان» مالكها المضمر حمد راشد غدير الكتبي أول رموز الإيذاع بعد أن انتزعت كأس الأبكار في شوط المفتوح، حيث حققت توقيتاً زمنياً قدره 8:59:04 دقيقة. وتوجت «الشرود» بشعار مانع علي حماد الشامسي بكأس الأبكار في شوط المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:54:01 دقيقة. وحلقت «سعفة» بشعار سعيد سهيل اليبهوني الظاهري بالرمز الثالث في منافسات الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار في شوط المحليات لفئة الإنتاج.



واختتمت «غازية» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي أشواط رموز الإيذاع بعدما توجت بكأس الأبكار في شوط المهجنات لفئة الإنتاج بزمن 8:51:01 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في سن الإيذاع.

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت 4 رموز للإيذاع القعدان، حيث فاز «مستحيل» لمحمد عتيق زيتون المهيري ببندقية القعدان في الشوط المفتوح، وحصد «ضرغام» لمانع علي حماد الشامسي بشداد القعدان المحليات، فيما ظفر «هملول» لسيف عبيد غانم المزروعي ببندقية القعدان في شوط المحليات الإنتاج، ونال «ملفت» لحميد عبدالله فارس الدرعي بشداد القعدان المهجنات بفئة الإنتاج.



وتحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة باهتمام كبير نظراً لقيمتها واحدة من أبرز فعاليات رياضة الهجن بالدولة ومنطقة الخليج، إذ يحرص ملاك الهجن على المشاركة في المهرجان التراثي الأصيل.

وتتحول الأنظار غداً، الجمعة، نحو السباق التراثي الذي أصبح ركناً أساسياً ضمن أجندة فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن، من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتمسك بالهوية التراثية، وخصصت اللجنة المنظمة 15 شوطاً للسباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط السباق التراثي على جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم.