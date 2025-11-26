منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025



شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 التي تقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتابع سموه جانباً من المنافسات والأشواط الرئيسية لفئة اللقايا بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، والتي أقيمت لمسافة 5 كلم، ضمن الفترة المسائية، بالميدان الجنوبي للهجن، كما شهد المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لمهرجان الشيخ زايد، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان في مجلسه بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بحضور نخبة من كبار ملاك الهجن في المنطقة.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، حيث جرى الحديث حول أهمية سباقات الهجن، والدور الكبير لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية وتعزيز حضورها، بوصفها أحد أبرز المهرجانات في المنطقة لما تحققه من نجاحات متواصلة على كل المستويات.



وثمن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، وما توفره من جوائز قيمة أسهمت في الارتقاء بمكانتها، لتصبح إحدى أهم الرياضات في الدولة.

كما عبر ملاك الهجن عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته المستمرة ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن، مؤكدين أن حضور سموه الدائم لمختلف المنافسات شكل حافزاً كبيراً وأسهم بشكل مباشر في تطوير هذه الرياضة والمحافظة على إرثها العريق.



وأقيمت منافسات سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات على مدار 14 شوطاً في الفترة المسائية، حيث تركزت الأنظار على الأشواط الأربعة الأولى المخصصة لرموز الأبكار المفتوح والمحليات، وشهدت منافسة قوية من جميع المطايا المشاركة في الحدث الكبير.

وتألق شعار مانع علي حماد الشامسي على أرضية ميدان الوثبة وحصد الناموس، مضيفاً إلى رصيده الزاخر بالألقاب رمزين في منافسات اللقايا بجائزة زايد الكبرى لهذا العام، ونال كأسي الأبكار المفتوح والمحليات عن طريق «الشليلة» و«غياهيب» اللتين تألقتا في انطلاقة الفترة المسائية وخطفتا الأنظار، واللافت تحقيقهما للتوقيت نفسه في الشوطين الرئيسين الأول والثاني بزمن 7:15:46 دقائق في واقعة لا تتكرر كثيراً في عالم سباقات الهجن.

وأهدت «دانة» مالكها سهيل سعيد بوحقب الشامسي ناموس الشوط الرئيس الثالث، بعد أن انتزعت كأس اللقايا الأبكار المحليات في فئة الإنتاج، حيث قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 7:18:03 دقائق.



وحلقت «مخيفة» المملوكة لعلي سهيل اليبهوني الظاهري بآخر رموز سن اللقايا، وحصدت كأس الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7:16:08 دقائق.

وتتواصل غداً الخميس فعاليات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بإقامة أشواط سن الإيذاع، حيث خصصت اللجنة المنظمة 34 شوطاً، بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية.

وتحضر 8 رموز في منافسات الإيذاع، حيث تشهد الفترة الصباحية الصراع على 4 رموز للقعدان المفتوح والمحليات، والمحليات والمهجنات في فئة الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية 4 رموز للأبكار.