بحضور سلطان بن حمدان.. منافسة قوية في «الحقايق» بجائزة زايد الكبرى للهجن



تواصلت، اليوم الثلاثاء، منافسات سن الحقايق، ضمن جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025، التي تقام بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. وشهدت المنافسات التي أقيمت على مدار 15 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، صراعاً قوياً من المطايا المشاركة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لحصد الرموز في الأشواط الأربعة الأولى للمفتوح والإنتاج.



وتوجت «عنابة» المملوكة لأحمد عبدالله بالطير العامري بكأس الأبكار في شوط الحقايق الرئيسي بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:52:64 دقيقة، وانتزع «النايد» لحامد ناصر علي النعيمي ناموس الشوط الرئيسي الثاني المخصص للحقايق القعدان، وحصل على بندقية الشوط، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، حيث أنهى الشوط في زمن قدره 5:49:00 دقيقة. وفي فئة الإنتاج، حلقت «نسايم» المملوكة لراشد علي بالرشيد الكتبي بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج بعد أن عبرت خط النهاية مسجلة زمناً قدره 5:48:96 دقيقة. وحصد «لطام» لمسلم حمد متعب العامري آخر رموز الحقايق في جائزة زايد الكبرى للهجن بعد أن توج بشداد القعدان الإنتاج في الشوط الرئيسي الرابع، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 5:50:05 دقيقة.



واستمرت المنافسات في الأشواط من الخامس حتى الخامس عشر وسط منافسة قوية من المطايا، حيث أسفرت النتائج عن فوز كل من «الهدة» لعلي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي، «مشواح» لفهيد محمد الرزق العجمي، «الشايبة» لحمد سالم جابر الوهيبي، «دانات» لمحمد ناصر الدرعي، «جراح» لأحمد سعود سالم الحكماني، «وجنة» لأحمد عبدالله بالطير العامري، «تقدير» لحمد سعيد سيف الدرعي، «شباب» لأحمد سهيل بطي، «الهدة» لعبدالله أحمد بالطير العامري.



وتقام، غداً الأربعاء، منافسات سن اللقايا، لمسافة 5 كيلومترات بالميدان الجنوبي، حيث خصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لسن اللقايا، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد 4 رموز للأبكار المفتوح والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج.