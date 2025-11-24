«الشامخة» تحلق بأول رموز جائزة زايد الكبرى للهجن 2025



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة منافسات اليوم الأول لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 والتي أقيمت اليوم الإثنين على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي. كما شهد المنافسات التي خصصت لفئة الحقايق ومسافة 4 كلم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.



وكسبت «الشامخة» لحمد مسلم متعب العامري كأس الأبكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:46:57 دقائق، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «غالي» لسهيل عبيد بن يميع السبوسي محققاً بندقية الجعدان المفتوح بتوقيت قدره 5:45:5 دقائق، وفي الشوط الثالث للأبكار الإنتاج انتزعت «التماس» لمحمد خليفة محمد العميمي الكأس والمركز الأول بعد وصولها لخط الختام في 5:47:29 دقائق.



وفي آخر أشواط الرموز وتحدي الحقايق الجعدان الإنتاج فاز «أبلج» لمحمد حمد سعيد بن مشيط المري بالشداد والمركز الأول وبتوقيت قدره 5:45:5 دقائق، وجاءت بقية نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «صبحة» مبارك حمد علي الجديلي بتوقيت قدره 5:46:49، الشوط السادس «مهتم» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي بزمن بلغ 5:47:99، الشوط السابع «الراعبية» سهيل هلال حميد المحرمي بزمن قدره 5:53:37، الشوط الثامن «الهايلة» لطرشوم صالح طرشوم العامري بزمن بلغ 5:53:59.

الشوط التاسع «مجمل» عبيد علي عبيد السناري بزمن قدره 5:48:74، الشوط العاشر «صيت» حمد سالم محمد بالهويمل العامري بتوقيت قدره 5:53:63، الشوط 11 «حدث» سالم جابر الجربوعي المري بزمن قدره 5:53:42، الشوط 12 «صايب» مبارك محمد بن نصرة العامري، الشوط 13 «هذبة» سالم جابر محسن المري بتوقيت بلغ 5:53:87، الشوط 14 «العنود» عبيد أحمد بالعكوي السلمي بتوقيت قدره 5:55:13، الشوط 15 «شاهين» خلف راشد النايلي الشامسي بزمن قدره 5:50:43. وبعد ختام المنافسات توج عبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن الفائزين بالرموز.