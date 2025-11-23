جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 تنطلق في الوثبة غداً



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق غداً، الاثنين، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للجائزة 36 رمزاً تتنافس عليها المطايا المشاركة على مدار أيام الحدث، ويبلغ إجمالي عدد الأشواط خلال نسخة هذا العام من الجائزة 234 شوطاً، بواقع 75 شوطاً لسن الحقايق، و40 لسن اللقايا، و34 لسن الإيذاع، و30 لسن الثنايا، و40 شوطاً لسن الحول والزمول.



كما ستشهد الجائزة إقامة 15 شوطاً للسباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز نقدية لهذا السباق، تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في كل شوط.

وتدشن منافسات الحقايق الجائزة، وتقام على مدار يومين، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، تتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيّمة، خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين، بينما تقام في الفترة المسائية 15 شوطاً، تحضر خلالها 4 رموز.



وتستكمل بعد غد الثلاثاء، في اليوم الثاني منافسات سن الحقايق، على مدار 40 شوطاً، بواقع 26 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى في الفترة المسائية، والتي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز، هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وشداد الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 100 ألف درهم.

وتنطلق منافسات سن اللقايا، الأربعاء، في اليوم الثالث من الجائزة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 40 شوطاً لهذه الفئة، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، وخصصت لها اللجنة المنظمة 8 رموز، بجوائز مالية تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 100 ألف درهم.



ويشهد اليوم الرابع من الجائزة منافسات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، وتشهد هذه الفئة الصراع على 8 رموز، تم تخصيص رموز الجعدان في الفترة الصباحية، و4 رموز لمنافسات الأبكار في الفترة المسائية.

أما في اليوم الخامس، الجمعة، فخصص للسباق التراثي، ويتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الشباب والفتيات، من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف إلى الهوية التراثية.

وتشهد منافسات سن الثنايا، التي تقام يوم السبت المقبل، الصراع على 8 رموز لهذه الفئة، التي تقام عبر 30 شوطاً، إذ تشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً، تحضر خلالها 4 رموز لفئة الإنتاج، و14 شوطاً للفترة المسائية، منها 4 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات.



وتبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر الجاري، عبر 22 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية.

ويختتم المهرجان مطلع ديسمبر المقبل، بأهم أشواط الجائزة على الإطلاق، والتي يطمح إلى نيلها ملاك الهجن، حيث تركض المطايا الحول والزمول في الفترة الصباحية على مدار 14 شوطاً، تم تخصيصها لفئة الإنتاج، تتنافس على 4 رموز.

وتتركز الأنظار في الفترة المسائية على أهم أشواط المهرجان الحول والزمول الرئيس والمحليات، حيث سيكون الموعد الأهم مع الحول الرئيس، والذي يتوج الفائز به بالسيف الذهبي، إضافة إلى 5 ملايين درهم، وفي شوط الزمول الرئيس، يحصل البطل على بندقية ومليون ونصف مليون درهم.



أما الشوط المخصص للحول المحليات، فيتوج الفائز بالسيف الفضي و2 مليون درهم، وفي شوط الزمول المحليات، يحصل البطل على شداد ومليون درهم.

يذكر أن جائزة زايد الكبرى انطلقت للمرة الأولى عام 1994، وأكدت مكانتها المرموقة كأحد أقوى سباقات الهجن وأهمها في المنطقة.